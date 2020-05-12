Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Жених Бузовой показал татуировку с ее именем

Жених Бузовой показал татуировку с ее именемФото: @dava_m

Жених российской телеведущей и певицы Ольги Бузовой, блогер Давид Манукян, показал татуировку с именем возлюбленной. Как сообщает StarHit, весь процесс он заснял на видео.

Татуировку 27-летний Манукян сделал после того, как было выполнено условие — его совместная фотография с Бузовой набрала два миллиона лайков.

В квартиру блогера приехал мастер, который по эскизу набил ему татуировку с изображением сердца и именем Оля. Во время работы над рисунком на теле он делился эмоциями от происходящего.

«Больно, на самом деле, жестко. Но мужик сказал — мужик сделал. Теперь у меня красуется сердце с любимой», — сообщил блогер. В Instagram-аккаунте Бузовой пока нет комментариев по поводу посвященной ей татуировки.

Ранее Манукян раскрыл детали отношений с ведущей. Он в том числе вспомнил об их знакомстве в Москве. По словам блогера, они признались друг другу в любви в процессе переписки во время съемок реалити-шоу «План Б». Возлюбленный не участвовал в проекте, поэтому в финале шоу Бузова отвергла всех кандидатов.

Позже, в конце января, Бузова согласилась стать женой Манукяна. Руки телеведущей он попросил во время вертолетной прогулки над островом Пхукет. В настоящее время пара живет вместе и периодически публикует общие фото в соцсетях.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
В Крыму назвали условия Климкина для "возвращения" полуострова бредом
Жених Бузовой показал татуировку с ее именем
Жених Бузовой показал татуировку с ее именем
Нефтяные доходы Саудовской Аравии обвалились
Нефтяные доходы Саудовской Аравии обвалились
Бритни Спирс и Сэм Асгари воссоединились после долгой разлуки и вернулись к совместным тренировкам: видео
Бритни Спирс и Сэм Асгари воссоединились после долгой разлуки и
Победы, горькие разочарования и добрые дела. История успеха Алины Кабаевой
Победы, горькие разочарования и добрые дела. История успеха Алины
Что любимый цвет может рассказать о характере человека
Что любимый цвет может рассказать о характере человека
В ЛНР мужчина подорвался на мине во время проведении дорожных работ
В ЛНР мужчина подорвался на мине во время проведении дорожных работ
Россиянам на изоляции вернут 2007-й и покажут приключения викингов
Россиянам на изоляции вернут 2007-й и покажут приключения викингов
Поклонская в интервью Гордону заявила, что она не предатель Украины
Поклонская в интервью Гордону заявила, что она не предатель Украины
В Хабаровском крае нашли останки советских бомбардировщиков времен войны
В Хабаровском крае нашли останки советских бомбардировщиков времен
США обвинили Иран в нежелании возвращать своих заключенных
США обвинили Иран в нежелании возвращать своих заключенных
"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о "возвращении"
"Очередной бред". В Крыму посмеялись над словами Климкина о

Топ на сегодня

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за ограничений на производство
Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии из-за
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса компаниям
Сбербанк выдаст льготные кредиты пострадавшим от коронавируса
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Армия Ирана раскрыла число погибших после обстрела своего же корабля
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах Саакашвили
Чему не научилась Украина? — грузинские эксперты о перспективах
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии
СМИ: Военные США проинспектировали нефтеместорождения в Сирии

Еще по теме

Жених Бузовой раскрыл детали их знакомства и отношений
Возлюбленный Бузовой намекнул на свадьбу
Дмитрий Тарасов решил перебить тату, посвященное Ольге Бузовой. Фото
Бузова согласилась стать женой блогера