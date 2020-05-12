Знаки Зодиака, которые кармически связаны друг с другом

Вадим Карасев

Карма связана не только с нашими прошлыми жизнями. Очень часто бывает так, что мы кармически связаны с какими-то определенными людьми или с типами людей. Астрологи считают, что у каждого Знака Зодиака есть своя кармическая пара.

Зачастую кармические задачи не являются тайной. Ранее мы рассказывали о том, как можно узнать свою карму. Перечисленные шесть пар Знаков редко догадываются о том, что их отношения связаны судьбой. Но теперь вы будете знать, что подобные кармические связи могут вам принести.

Овен и Весы

Овны и Весы — довольно общительные люди, но им есть чему поучиться друг у друга. Считается, что, когда встречаются представители этих Знаков, между ними возникает особая связь, которая уходит глубже, чем кажется.

Весы и Овны очень часто перенимают лучшие качества друг друга. Овны понимают, общаясь с Весами, что порой в отношениях необходимо преследовать свои собственные цели. Весы, глядя на Овнов, осознают, что у человеческой открытости и доброты может не быть никакой цели. Это помогает им стать лучше в человеческом, дружеском и любовном планах. Такие люди кармически связаны, но эта связь исключительно позитивная.

Телец и Лев

Эти властные и необузданные Знаки стремятся к личной выгоде. Когда они встречают друг друга на жизненном пути, происходит что-то очень важное. Например, Лев может заставить Тельца почувствовать себя в роли жертвы. То же самое происходит порой и со Львами, которыми Тельцы часто пользуются в своих интересах.

Это совсем не значит, что нужно сторониться людей этих Знаков. Наоборот, чем лучше Телец узнает Льва и наоборот, тем будет лучше для них обоих. Через разочарования и обиды они обретут понимание того, как можно поступать с людьми и чего делать не стоит.

Близнецы и Дева

Близнецы достаточно легкомысленны и влюбчивы. Если они влюбляются в Деву, им удается понять, что такое настоящие чувства. То же самое происходит и в дружбе. Проблема состоит в том, что Девы не могут терпеть легкомысленное отношение Близнецов к любви или дружбе, поэтому при малейшем намеке на предательство они просто и бесповоротно уходят.

С другой стороны, Близнецы также могут научить Дев чему-то важному. Например, эмоциональной легкости, которая не свойственная Девам. Они воспринимают все слишком близко к сердцу, а Близнецы показывают им, что можно быть чуть проще и менее категоричными к людям.

Рак и Скорпион

Раки и Скорпионы очень похожи, но в них есть некоторые важные различия. Скорпионы учат Раков не быть эгоистами в отношениях, а Раки учат Скорпионов, относящихся к самым ревнивым Знакам Зодиака, тому, что собственничество и ограничение свободы всегда приводят к негативным последствиям.

Если представители этих двух Знаков смогут использовать свою кармическую связь себе во благо, то их отношения или дружба могут стать невероятно крепкими. Даже если они расстанутся впоследствии, то все равно благодаря друг другу станут лучшей версией себя. Такую кармическую и судьбоносную встречу нельзя считать негативной.

Стрелец и Водолей

Стрельцы и Водолеи имеют стойкую, но не всегда заметную кармическую связь. Это выражается в их дружеских и любовных отношениях, которые часто деструктивны, порой наполнены манипуляциями и негативом. Дело в том, что Водолеи — это те люди, которые желают управлять всем и всеми. Стрельцы им этой возможности не дают. Именно поэтому данная встреча может быть кармическим наказанием за манипуляции Водолеев.

Стрельцы также могут понести наказание, но уже за эгоизм, ведь они часто думают только о себе. Многие люди в отношениях с ними проходят сквозь огонь и воду, прежде чем понимают, что Стрельцы в них абсолютно не заинтересованы. Водолеи могут заставить Стрельцов почувствовать нечто похожее.

Козерог и Рыбы

Эти люди часто становятся лучшими друзьями или создают очень сильную любовную связь. Кармическая составляющая для Рыб здесь заключается в том, что им нужно пройти для этого через довольно долгий и непривычный путь, на котором им придется зарабатывать право на любовь и показывать свою преданность, ведь иначе Козероги просто не могут.

Самим же Козерогам встреча с Рыбами, которые могут терпеть их сложный характер, приносит большую радость. Есть Рыбы, готовые к медленному развитию любви. Именно такие люди и становятся идеальной парой для Козерогов на долгие годы.