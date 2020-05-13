4 правила обращения с зеркалами и как они влияют на энергетику человека

Вадим Карасев

С древности зеркала считались порталом в иные измерения и миры, в которых обитают темные сущности. Прошло время, но одно осталось неизменным — наличие множества предостережений относительно этого неоднозначного предмета интерьера.

Энергетика человека очень сильно зависит от его окружения. Зеркала могут сильно подпортить вашу ауру и закрыть доступ к удаче. Именно поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют осторожнее относиться к их размещению в доме.

Почему зеркало может быть опасным

Древние поверья о том, что в зазеркалье обитают темные силы, не потеряли своей силы. Наоборот, современная биоэнергетика может объяснить причины появления таких суеверий. Считается, что зеркало направляет мощный поток энергии в ту сторону, в которую «смотрит». Сам по себе этот поток не опасен, но он может причинять проблемы и неудобства в доме при неправильном расположении.

Особую опасность представляют два зеркала, которые смотрят друг на друга. Два мощных взаимонаправленных энергетических потока создают между двумя зеркалами мощное деструктивное поле. Именно поэтому зеркала ставят друг напротив друга при ритуалах и гаданиях.

Важные правила использования зеркал

Не вешайте зеркала друг напротив друга

Ни в коем случае не делайте этого. Конечно, если вы не будете при этом совершать никаких ритуалов, то ждать появления опасных сущностей не стоит, но эксперты в области биоэнергетики настоятельно не рекомендуют пренебрегать этим советом.

Дело в том, что, как было сказано выше, два зеркала, смотрящих друг на друга, порождают негативное поле, которое заражает отрицательной энергией не только пространство между зеркалами, но и все помещение — дом, квартиру. В таком случае люди, которые живут там, могут почувствовать недомогание и приобрести проблемы со здоровьем. Если у вас есть в доме зеркала, висящие друг напротив друга, обязательно снимите одно из них. После этого необходимо будет очистить дом от накопленной негативной энергии.

Не вешайте и не ставьте зеркала напротив кровати

Спальня — сакральное место каждого дома. В этой комнате должны царить покой и умиротворение. Зеркала там не рекомендуется вешать, но если вы все-таки решите это сделать, то лучше их расположить так, чтобы в них не отражалась кровать.

В противном случае люди, которые будут спать в таком месте, начнут чаще болеть, им будут часто сниться кошмары и недобрые сны. Качество сна резко упадет, начнет казаться, что в комнате кто-то есть. Человек будет чаще просыпаться среди ночи и хуже высыпаться.

Старайтесь не держать дома разбитых зеркал

Их не должно быть ни в чулане, ни в шкафу, ни, тем более, у всех на виду. Даже легкая трещинка может существенно увеличить подачу негативной энергии. В таком случае людей, живущих в этом доме, будут преследовать неудачи, может начаться черная полоса.

Разбитые зеркала можно выбрасывать или утилизировать, но не нужно отдавать их кому-то или увозить на дачу. Старайтесь избавляться от них, потому что они становятся в таком состоянии очень опасными для всех.

Не вешайте зеркала напротив окна или входной двери

Зеркало излучает негатив, поэтому некоторые люди могут подумать. что лучше повесить зеркало напротив входной двери или окна, чтобы все плохое уходило в окружающий мир. Замысел хорош, но не забывайте о том, что зеркала также отражают энергию, а окна и входные двери являют собой источники энергетических потоков, которые приносят в дом не только плохое, но и хорошее.

Если вешать зеркала в таких местах, то отдельные помещения или целые квартиры и дома могут становиться «мертвыми» с энергетической точки зрения. В таком доме не плохо и не хорошо. Люди не получают ничего, поэтому ослабляется их желание двигаться вперед, они становятся очень вялыми и ленивыми. Если очень хочется повесить зеркало в таком месте, достаточно сместить его на небольшое расстояние, чтобы оно не смотрело прямо в дверь или на улицу.