"90 капельниц за 3 недели": Джиган впервые рассказал, как его лечили от наркомании

Вадим Карасев

34-летний Джиган поговорил в прямом эфире с Тимати, раскрыв подробности своего пребывания в клинике для наркозависимых.

На протяжении долгого времени Тимати и Джиган находились в непростых отношениях после ухода последнего с лейбла Black Star. Лишь сейчас рэперы решили по-дружески пообщаться. Джигана тронуло, что Тимати поддерживал его в столь сложный для него период.



"Ты не понимаешь, что мне пришлось пережить. Это клиника, это лечение. 90 капельниц мне сделали только за три недели! Я никому не советую попадать в такие трипы. Наркотики - это вредно, факт, кроме смерти и дна в этом ничего нету. Наш общий друг Андрей Закурский сказал, что у меня просто силы и генетика как у быка, меня просто не сразу срубило, а многие люди уходят навсегда туда и кукушка - давай, до свидания", - рассказал Джиган в прямом эфире.

Тимати отметил, что рад видеть коллегу в трезвом уме и здравии. Глава Black Star поинтересовался, что сейчас с семьей Джигана.

"Слава Богу, все нормально. Родные тоже переживали. Ты же знаешь, у меня четверо детей, прекрасная жена. Жена меня спасла", - отметил Джиган.

Несмотря на все, Оксана Самойлова все-таки разводится со скандальным рэпером. Недавно в сети появилась информация, что звезда инстаграма подала соответствующее заявление в суд.

Как сообщалось, Джиган уезжал лечиться в люксовый оздоровительный комплекс "Вилла Плес", в котором наблюдаются элитные наркоманы, сообщает Starhit.

Муж Оксаны Самойловой пребывал в огромном номере, площадь которого составляет 130 квадратных метров. Скандальный рэпер мог пользоваться также на территории клиники террасой, сауной и бассейном. Кроме того, исполнитель песни про "хавчик" был обеспечен пятиразовым детокс-питанием.

Выходить за территорию данного комплекса пациентам категорически не разрешается. Гулять они могут исключительно в сопровождении сотрудников. Связываться с близкими Джигану позволяли только раз в день. Жена артиста Оксана Самойлова навестила супруга лишь один раз, не став брать с собой детей. Как утверждает источник, день пребывания в подобном комплексе стоит целых 100 тысяч рублей.

Как писал NEWSTES, ранее друга Джигана арестовали в США за нападение на девушку на пляже.