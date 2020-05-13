Александр Маршал подружился с родителями молодой невесты

Лидия Мартынова

63-летний музыкант встречается с девушкой по имени Карина. О том, что у пары все серьезно, гооврит тот факт, что они съехались и живут вместе. Несмотря на то, что Маршал старше избранницы на 36 лет, ее родители нормально восприняли выбор дочери.

Бывшая звезда «Парка Горького» и его подруга вместе уже около трех лет. Познакомились на радио. «Разница в возрасте большая, а что делать, раз так случилось? Надо спросить, удалось ли ей преодолеть барьер возраста. Я же, наоборот, счастлив, что такое юное создание нашло что-то во мне. Случайностей в жизни нет. Раз мы встретились и сейчас вместе, значит, это свыше предопределено. Мне нравятся умные женщины, а точнее, не дуры. У меня отличные отношения с ее родителями, моими ровесниками. Мы сразу, как познакомились, не чувствовали барьера в основном благодаря им», — говорит Маршал.

Правда, Александр выглядит для своего возраста отлично. Он занимается спортом, следит за питанием. После перенесенной операции на позвоночнике, ему пришлось еще тщательнее следить за своим здоровьем.

«Мне почти 63, и все для жизни я имею: любимую женщину, взрослых детей, друзей, карьеру, поклонников… Ни с кем из бывших не общаюсь. А вот мамы моих детей — другое дело», — рассуждает артист.

У Маршала есть 29-летняя дочь Полина и 22-летний сын Артем. Девушка давно живет в Америке и общается с отцом по телефону, видеосвязи. Артем по профессии искусствовед. Он окончил МГУ, но сейчас занимается рэпом.

«Кстати, мама Темы Наташа по-прежнему мой директор. Искать нового очень сложно, а Наташа все знает, поэтому мы решили, что пусть так и дальше будет. У детей нет семей, дедом меня не сделали», — говорит Маршал.

Александр жалеет, что не смог проститься с родней из-за того, что ему запрещен въезд на Украину.

«В последние годы выступал на Донбассе, в других горячих точках, ездил и буду ездить в Крым. Ну да, теперь въезд на Украину для меня закрыт, попал в их списки. А родители последние годы в Киеве жили. Папу успел похоронить, а маму и младшую сестру — нет. Мои друзья их кремировали, а прах я захоронил на Троекуровском кладбище в Москве, останки отца тоже сюда перевез. А что делать?» — отметил артист.

Фото: Legion-Media, Кадр из программы «Когда все дома»