Александр Петров рассказал, какой поцелуй в кино был лучшим

Анастасия Иванова

признался

Российский актер театра и кино Александр Петров в недавнем интервьюрадиоведущей Юлии Морозовой, с кем из партнерш по фильмам ему понравилось целоваться больше всего.





"Отвечу прямо и открыто. В фильме "Лед 2" (2020 год) у нас есть прекрасный поцелуй с Марией Ароновой. Я считаю, что это высшее проявление романтики. Снимать это было одно удовольствие", — ответил Петров.

Актер объяснил, почему его не было в "Холопе" (2019 год) — самой кассовой комедии за всю историю российского кинематографа, а также, какую роль для него приготовил режиссер Клим Шипенко в этой картине.





"Это был тот момент, когда еще не было триллера "Текст" (2019 год). "Холоп" снимался до него. Режиссер обоих лент — Клим Шипенко. У меня был очень сложный съемочный период, а мы давно хотели поработать вместе. И он попросил, чтобы я приехал, чтобы по-дружески сняться в маленьком эпизоде в финале, когда ведут нового "холопа", но я так и не смог. Сейчас мы с Климом смеемся: "Хорошо, что этого не произошло". Тогда было бы понятно, с кем будет вторая часть", — рассказал Александр Петров.

По словам актера, который снимается преимущественно в драматических фильмах, ему не интересны проекты в жанре комедии "в чистом виде".

"Смешить не хочется. Вот если эта история разная: и веселая, и где-то серьезная, то это здорово. А просто уходить в ржач — нет", — прокомментировал он.