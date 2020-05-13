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Александр Петров рассказал, какой поцелуй в кино был лучшим

Александр Петров рассказал, какой поцелуй в кино был лучшим
Российский актер театра и кино Александр Петров в недавнем интервью признался радиоведущей Юлии Морозовой, с кем из партнерш по фильмам ему понравилось целоваться больше всего.


"Отвечу прямо и открыто. В фильме "Лед 2" (2020 год) у нас есть прекрасный поцелуй с Марией Ароновой. Я считаю, что это высшее проявление романтики. Снимать это было одно удовольствие", — ответил Петров.

Актер объяснил, почему его не было в "Холопе" (2019 год) — самой кассовой комедии за всю историю российского кинематографа, а также, какую роль для него приготовил режиссер Клим Шипенко в этой картине.


"Это был тот момент, когда еще не было триллера "Текст" (2019 год). "Холоп" снимался до него. Режиссер обоих лент — Клим Шипенко. У меня был очень сложный съемочный период, а мы давно хотели поработать вместе. И он попросил, чтобы я приехал, чтобы по-дружески сняться в маленьком эпизоде в финале, когда ведут нового "холопа", но я так и не смог. Сейчас мы с Климом смеемся: "Хорошо, что этого не произошло". Тогда было бы понятно, с кем будет вторая часть", — рассказал Александр Петров.

По словам актера, который снимается преимущественно в драматических фильмах, ему не интересны проекты в жанре комедии "в чистом виде".

"Смешить не хочется. Вот если эта история разная: и веселая, и где-то серьезная, то это здорово. А просто уходить в ржач — нет", — прокомментировал он.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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