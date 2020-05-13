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Американские нефтяники оказались на грани банкротства

Американские нефтяники оказались на грани банкротстваФото: Олег Никишин / Getty Images

В США большинство малых и средних компаний по разведке и добычи нефти находятся на грани банкротства. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на данные американского финансового конгломерата Morgan Stanley.

Наиболее пессимистичные прогнозы делаются в отношении Occidental Petroleum, Continental Resources, Callon Petroleum Company, Chesapeake Energy Corporation, Oasis Petroleum, Murphy Oil Corporation и некоторых других малых и средних компаний по разведке и добычи нефти.

Предпочтение отдается перспективным нефтегазовым компаниям с прочным финансовым положением и высоким уровнем мимимальных убытков. В рейтинг over-weight (повышенный вес относительно рынка) входит такой нефтяной гигант, как Chevron, а также компании ConocoPhillips, Noble Energy, Hess, Pioneer Natural Resources и Cimarex Energy.

Доверие вызывают также Concho Resources, EOG Resources, Devon Energy и Parsley Energy. Их аналитики включили в рейтинг equal-weight (средний вес по рынку).

Как отмечают аналитики, резкий обвал цен на нефть оказал серьезное воздействие на сланцево-нефтяную промышленность США. Десятки компаний сократили инвестиционные программы, рабочий персонал, а также объявили о существенном сокращении производства. В Morgan Stanley считают, что эти меры помогли в той или иной степени стабилизировать рынок, который страдает от избытка предложения и слабого спроса. В апреле акции энергетических компаний, специализирующихся на геологоразведке и добыче, подорожали на 15 процентов, перешагнув среднюю по сектору отметку, что в целом свидетельствовало о росте спроса на сырье.

Однако широкого отскока на нефтяном рынке пока не произошло. Большинство компаний по-прежнему работают в убыток, так как для них цена отсечения находится в диапазоне 40-50 долларов за баррель. Ряд компаний смог перестроиться и нормально чувствует себя при 35-40 долларов за баррель, для некоторых компаний (Parsley Energy, Diamondback Energy, Cimarex Energy) приемлемы и цены в 25-35 долларов за баррель. За последние пару недель мировые цены на нефть подскочили на 25 процентов с апрельских минимуммов, на текущий момент WTI торгуется на уровне 25,8 долларов за баррель.

В конце апреля президент США Дональд Трамп назвал ситуацию с отрицательными ценами на нефть краткосрочной.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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