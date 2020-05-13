Ангела Меркель пояснила, как будут открываться границы Германии после ограничений

Вадим Карасев

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в среду, 13 мая, в Бундестаге пояснила как будут открываться границы ФРГ, которые были закрыты из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Она сообщила, что федеральное правительство решило понемногу ослаблять пограничный контроль и открывать границы, начиная с субботы, 15 мая.

Первой откроется германско-датская граница. Это будет сделано, как только в Дании проведут соответствующие консультации и с другими странами, граничащими с ней.

Границы с Францией, Австрией и Швейцарией будут закрыты до 15 июня. Ангела Меркель также напомнила, что это не значит, что все должны позабыть об опасности коронавирусной инфекции и ринуться за границу.

Да, контроль на границах ослабят, но вести все-таки его будут, хоть и выборочно.

Что касается отправлений на 14-дневный карантин прилетающих из-за рубежа. На него будут отправлять всех граждан, побывавших в «третьих странах». Единственное послабление сделают для граждан ФРГ, прибывающих из Франции и Нидерландов. Их на карантин отправлять не будут.

В Германии также задумываются над тем, как будет налаживаться прием граждан, прибывающих авиарейсами. Особенно немецкие власти опасаются людей, которые приедут в Германию из некоторых «опасных по эпидобстановке регионов, например, таких, как Россия или США».

В целом, Федеральное министерство внутренних дел Германии уже прорабатывает вопрос о том, как будут восстанавливаться туристические поездки. Возможно, сначала разрешат путешествовать по странам Европы. Однако, пока никаких конкретных дат при этом не называют.

Кроме того отмечается, что если обстановка с распространением коронавируса на территории Германии ухудшится, то ограничения вернут в полном объеме.

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