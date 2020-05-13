"Барселона" заинтересована в покупке Алексея Миранчука

Вадим Карасев

Испанская "Барселона" в ближайшее трансферное окно намерена провести сделку по приобретению полузащитника московского "Локомотива" Алексея Миранчука.

Покупку футболиста сборной России уже одобрил президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу, пишет издание Don Balon. На россиянина обратил внимание спортивный директор "Барсы" Эрик Абидаль, он уже приезжал на осмотр Миранчука.

На следующем этапе испанский клуб должен обговорить с игроком условия будущего соглашения и согласовать трансфер с "Локомотивом", контракт Миранчука с которым заканчивается 30 июня 2021 года. Сумма трансфера оценивается примерно в €20 млн.

В текущем сезоне Алексей Миранчук сыграл за "железнодорожников" 24 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 5 голевых передач.