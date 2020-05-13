Белоруссия пытается получить быстрое финансирование от МВФ

Анастасия Иванова

Белорусские власти ведут диалог с Международным Валютным фондом (МВФ) по поводу привлечения быстрого финансирования. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур во время онлайн брифинга.

«Сейчас Беларусь находится в процессе диалога с персоналом Международного валютного фонда. Они оценивают сложившуюся ситуацию, мы сравниваем наши прогнозы, — пояснил глава Нацбанка.

При этом Каллуар подчеркнул, что прогноз о сроках завершения переговоров делать преждевременно. Ранее Минфин Белоруссии сообщал, что Минск обратился в МВФ с просьбой предоставить финансовые ресурсы в рамках инструмента быстрого финансирования.

Как сообщало ИА Newstes, о том, что Белоруссия рассчитывает на поддержку международных финансовых организаций в борьбе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции в конце апреля говорил и первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.



