Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Белоруссия пытается получить быстрое финансирование от МВФ

Белоруссия пытается получить быстрое финансирование от МВФ

Белорусские власти ведут диалог с Международным Валютным фондом (МВФ) по поводу привлечения быстрого финансирования. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Белоруссии Павел Каллаур во время онлайн брифинга.

«Сейчас Беларусь находится в процессе диалога с персоналом Международного валютного фонда. Они оценивают сложившуюся ситуацию, мы сравниваем наши прогнозы, — пояснил глава Нацбанка.

При этом Каллуар подчеркнул, что прогноз о сроках завершения переговоров делать преждевременно. Ранее Минфин Белоруссии сообщал, что Минск обратился в МВФ с просьбой предоставить финансовые ресурсы в рамках инструмента быстрого финансирования.

Как сообщало ИА Newstes, о том, что Белоруссия рассчитывает на поддержку международных финансовых организаций в борьбе с последствиями пандемии коронавирусной инфекции в конце апреля говорил и первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

ГБР подозревает правоохранителей в причастности к сливу персональных данных украинцев в Telegram
ГБР подозревает правоохранителей в причастности к сливу персональных
В решении Трампа увидели начало новой торговой войны с Китаем
В решении Трампа увидели начало новой торговой войны с Китаем
Белоруссия пытается получить быстрое финансирование от МВФ
Белоруссия пытается получить быстрое финансирование от МВФ
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения споров
Союзы журналистов России и Белоруссии создадут группу для решения
Бывшая жена Марата Башарова рассказала о домашнем насилии в браке с актером: "Он избил меня на третьем месяце беременности"
Бывшая жена Марата Башарова рассказала о домашнем насилии в браке с
Мэтт Деймон рассказал, что проводит самоизоляцию в ирландской деревне
Мэтт Деймон рассказал, что проводит самоизоляцию в ирландской деревне
На Самбурскую подали в суд и потребовали 1,5 миллиона рублей
На Самбурскую подали в суд и потребовали 1,5 миллиона рублей
Россияне положительно оценили последнее обращение Путина к нации
Россияне положительно оценили последнее обращение Путина к нации
Москвичам разрешили получать цифровые пропуска по SMS
Москвичам разрешили получать цифровые пропуска по SMS
Суд отправил на пересмотр приговор Александра Кокорина и Павла Мамаева
Суд отправил на пересмотр приговор Александра Кокорина и Павла Мамаева
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
Певица Елка рассказала о «липком стыде» из-за состояния бедности
В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке АПК
В Минсельхозе оценили ситуацию на рынке АПК

Топ на сегодня

В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Лунный день сегодня 12 мая 2020 года
Лунный день сегодня 12 мая 2020 года
Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната
Билли Айлиш подала в суд на нарушившего социальную дистанцию фаната

Еще по теме

Белоруссия ждет миллиарды долларов помощи на борьбу с Covid-19
В Белоруссии со следующей недели будет работать миссия МВФ
Миссия МВФ прибудет в Белоруссию в ближайшее время
Белоруссия надеется обойтись без внешних займов до конца года