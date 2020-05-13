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Беременная Кэти Перри рассказала о проблемах с психическим здоровьем

Беременная Кэти Перри рассказала о проблемах с психическим здоровьем

Этим летом 35-летняя Кэти Перри впервые стает мамой — певица ждет ребенка от своего 43-летнего жениха Орландо Блума. Однако радостное ожидание появления малыша на свет и одно из самых прекрасных для женщин время омрачила пандемия коронавируса — из-за нее влюбленные были вынуждены перенести и свою свадьбу. Вчера звезда откровенно рассказала, что испытывает проблемы с психическим здоровьем на фоне пандемии.

Иногда я не знаю, что хуже: пытаться избежать заражения вирусом или волн депрессии, которые приходят с этими новыми нормами,

— написала она в твиттере.


Это уже не первый раз, когда Кэти откровенно говорит о своем состоянии во время беременности. В выходные она рассказала о гормональных изменениях и перепадах настроения. Так, во время одного из благотворительных онлайн-стримов она призналась, что часто плачет.Я плачу, когда смотрю на свои пальцы ног или когда занимаюсь простыми делами,

— призналась Перри.


Она добавила, что самоизоляция и постоянное нахождение дома повлияли на ее психическое здоровье.Я думаю, что многое из этого связано с гормонами, и я не привыкла так долго находиться рядом с таким количеством людей в ограниченном пространстве. Я привыкла часто выходить из дома. На самом деле мне особо некуда идти, кроме моей машины. Поэтому я часто хожу к ней. Это мое безопасное место,

— сказала она.

Самоизоляцию Кэти проводит вместе со своим женихом Орландо Блумом, и, по словам инсайдера, они активно готовятся к рождению дочери.

Они очень рады и уже начали украшать детскую. Они хотели устроить baby shower, но решили, что безопаснее будет организовать что-то после того, как их ребенок родится,

— рассказал он.


Кэти Перри и Орландо Блум
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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