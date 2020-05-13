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Боевики забросали камнями и пытались подорвать российский патруль в Идлибе

Боевики забросали камнями и пытались подорвать российский патруль в Идлибе

Накануне, 12 мая. по автотрассе М-4 (Латакия — Алеппо) на северо-западе Сирии прошёл 10-й совместный патруль военных России и Турции. С российской стороны участвовали семь единиц техники — по два бронеавтомобиля «Тайфун» и «Тигр», два БТР-82А и одна колёсная бронированная ремонтно-эвакуационная машина (БРЭМ-К).

Как указали в Министерстве обороны РФ, патрулирование в третий раз прошло по «расширенному маршруту». Однако и в этот раз не обошлось без локального инцидента. В районе восточнее города Ариха (провинция Идлиб) патруль встретила толпа боевиков-исламистов, которая заблокировала дорогу и начала забрасывать российские машины сначала яйцами, а затем и камнями. В довершение всего недалеко от бронетехники российского патруля на обочине шоссе произошёл взрыв, не причинивший никому вреда, но наделавший много шума, отмечает сегодня, 13 мая, портал «Военный обозреватель».

«Протестующие» после взрыва на всякий случай бросились врассыпную, опасаясь открытия по ним ответного огня, после чего российско-турецкий патруль повернул назад. Взорвалось, предположительно, самодельное взрывное устройство.

Тем временем, на другом участке идлибского фронта, где с 6 марта в целом соблюдается режим прекращения огня между правительственными войсками и боевиками так называемой сирийской вооружённой оппозиции, фиксируется повышенная активность террористов. После инцидента с временным захватом боевиками группировки «Хурас ад-Дин» (является сирийским отделением запрещённой в России террористической организации «Аль-Каида») посёлка Танджара 10—11 мая в долине Аль-Габ на южном участке Идлибской зоны деэскалации возобновились позиционные боевые действия. 12 мая боевики-исламисты вели обстрел сразу нескольких населённых пунктов. Пулемётный и миномётный огонь был открыт по окраине посёлка Анкави, селам Танджара, Кахира, Фататуат. По выявленным огневым позициям противника нанесла удары армейская артиллерия и реактивные системы залпового огня.

В последних атаках в районе долины Аль-Габ, на административной границе провинций Идлиб и Хама, участвуют преимущественно террористы «Хурас ад-Дин» и «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России).

# Россия
По материалам: eadaily.com

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