Бывшая жена Марата Башарова рассказала о домашнем насилии в браке с актером: "Он избил меня на третьем месяце беременности"

Вадим Карасев

45-летний актер Марат Башаров неоднократно поднимал руку на своих бывших жен — об этом стало известно благодаря его экс-супругам, которые публично обвиняли его в домашнем насилии. Впрочем, он и сам не отрицал того, что действительно их бил.

Впервые о браке с актером решила рассказать его вторая жена Елизавета Шевыркова. Она стала героиней программы "Прямой эфир" с Андреем Малаховым, где поделилась подробностями жизни с Башаровым. По признанию Елизаветы, после расставания с актером она очень долго восстанавливалась.

Я занималась с психологом, мне помогали друзья, родственники,

— рассказала она.





По словам Шевырковой, впервые бывший муж избил ее, когда она была беременна их сыном Марселем. Это случилось, когда она решила вместе с дочерью актера от Елизаветы Круцко Амели прилететь к нему на гастроли в Германию.

Я была на третьем месяце беременности. У Марата был гастрольный тур по Германии, он позвонил и сказал: "Приезжайте ко мне с Амели, погуляем". Мы приехали, один день гуляли, потом он отыграл спектакль. После каждого спектакля, особенно на гастролях — застолье. Все прокатчики встречают Марата, как последний раз, соревнуются, кто хлебосольнее встретит. Мы с Амели пошли спать — у нее была комната отдельная. Около 5 утра приходит нетрезвый Марат. Ложится в кровать. Всегда до этого атаковал меня психологически: "Ты такая, ты сякая, ты забеременела — теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую..." Мне хотелось верить, что это пьяный бред. Потому что на утро он говорил, что никого роднее Амели, меня и будущего малыша нет... И вот тут начинается опять все это. Я прошу его помолчать. И беру с полки стакан воды и обливаю его. Это была моя роковая ошибка. Он начал душить. Мне удалось сбежать в другую комнату...

— рассказала она.





Елизавета Шевыркова и Марат Башаров с сыном Марселем

Она призналась, что после этого супруг стал просить у нее прощения и обещал, что больше этого не повторится.

Всю беременность не поднимал руку, давил только психологически,

— сказала она.

Домашнее насилие со стороны Башарова продолжилось и после появления на свет их сына, который родился в июле 2016 года, — так, Башаров сломал жене палец и нос прямо на глазах ребенка.

После этого ребенок делал так: "Папа маму бах..." Ребенок лежал с температурой, потом неделю начал все громить, оторвал ручку у холодильника. А Марат отдыхал во Франции. У меня было выжжено все внутри. Дети не должны в этом расти,

— говорит она.





После этого она и решила, что больше терпеть это не будет и подала на развод.

Шевыркова добавила, что Башаров и сейчас много пьет, а видеться с сыном в нетрезвом виде она ему не позволяет, так как в таком состоянии он ведет себя неадекватно, поэтому она даже сменила замки в квартире. Она настаивала на том, чтобы он закодировался, но Башаров отказывался. Тем не менее она не теряет надежды на то, что он бросит пить ради своих детей.

Очень хочу, чтобы он закодировался, зашился. Тогда буду оставлять с ним легко сына...

— говорит она.





Напомним, что после последнего интервью, в котором Башаров признался в рукоприкладстве, на сайте Change.org появилась петиция с призывом лишить его Государственной премии РФ и звания заслуженного артиста Татарстана.К слову, свою бывшую жену Екатерину Архарову Башаров, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, избил до состояния комы. Вскоре после этого она подала на развод. Их брак продлился всего несколько месяцев.