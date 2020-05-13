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Бывшая жена Марата Башарова: «В нем живет несколько личностей. Одной из них он даже придумал имя — Игорь Леонидович»

Бывшая жена Марата Башарова: «В нем живет несколько личностей. Одной из них он даже придумал имя — Игорь Леонидович»
В браке с Екатериной Шевырковой Марат Башаров часто позволял себе грубость. Под воздействием алкоголя актер становился совершенно другим человеком, представляя реальную опасность для окружающих.

45-летний Марат Башаров уже давно не скрывает, что имеет проблемы с алкоголем. По словам актера, он любит выпить, но это не мешает работе и другим аспектам жизни. Вот только бывшая супруга артиста Елизавета Шевыркова категорически с этим не согласна.

«Мне казалось, что в нем даже не два, а даже три человека живет. Когда он трезвый, то хороший отец, замечательный актер. Но когда пьяный... Он даже придумал себе второе имя — Игорь Леонидович. Говорил: «Это Игорь Леонидович себя так ведет, а я Марат Алимжанович так себя вести не могу», — рассказала Елизавета в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия 1».

Напившись, Башаров неоднократно избивал Лизу. В итоге она решила уйти от тирана, чтобы спасти психику сына. С Маратом Шевыркова в последний раз виделась несколько недель назад: тогда актер взял к себе ребенка на несколько часов, но начал выпивать прямо при нем .


«Я больше не оставляю с ним Марселя. Понимаю, что это просто опасно. Кто знает, что он сделает? Я ему всегда говорила, что он может видеть сына, но только трезвым. Он соблюдал это правило, но в итоге сорвался», — заявила Шевыркова.

Как оказалось, бывшая супруга несколько раз пыталась спасти возлюбленного от алкоголизма. Даже после расставания она умоляла Марата закодироваться, но он этого так и не сделал. «Мы даже пришли в клинику, но он так волновался, что было очень медленное сердцебиение. Врачи решили его обследовать, взять анализы. Марат после этого запаниковал и сказал, что не будет кодироваться. Он до этого дважды проходил через эту процедуру, но не помогало», — объяснила Елизавета.

В финале программы Елизавета со слезами на глазах обратилась к экс-супругу. По словам женщины, их отношения уже давно остались в прошлом, но Марат все еще может быть хорошим отцом. Единственное, что ему необходимо сделать — взять себя в руки и прекратить пьяные загулы.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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