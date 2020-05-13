Бывшая жена Марата Башарова вспомнила об избиении на третьем месяце беременности

Вадим Карасев

Елизавета ШевырковаФото: @elizavetabasharova

Бывшая жена актера Марата Башарова Елизавета Шевыркова стала гостьей программы «Прямой эфир», где вспомнила об избиении мужем на третьем месяце беременности. Ее слова приводит StarHit.

Она рассказала, что столкнулась с домашним насилием четыре года назад. Тогда Шевыркова приехала в Германию, где у мужа были гастроли. Артист напился и начал конфликтовать с супругой.

«До этого он всегда атаковал меня психологически: "Ты такая, ты сякая, ты забеременела — теперь я мучаюсь с тобой, ты некрасивая, вообще люблю другую"», — поделилась Шевыркова.

По ее словам, один раз после подобных слов она вылила на Башарова стакан воды. В ответ актер начал душить беременную жену. Шевыркова успела убежать в другую комнату и после инцидента долгое время отказывалась разговаривать с мужем. После расставания ей понадобилась помощь психолога.

Ранее Башаров опубликовал видео, в котором можно увидеть, как он ссорится с бывшей женой в присутствии их общего сына Марселя. Актер объяснил, что сделал это с целью показать, как Шевыркова оскорбляет его. «Лиза думает сделать хуже мне, но хуже только ребенку! Мне очень жаль… Да, Марселю нужен папа, конечно», — сказал Башаров.

27 апреля стало известно, что в сети появилась петиция с требованием лишить Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии России из-за его признаний в избиении бывших жен. В настоящее время обращение собрало более 55 тысяч подписей.