Бывшего помощника Трампа выпустили из тюрьмы из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Globallookpress.com

Бывший глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, осужденный по двум обвинениям в сговоре против США, вышел из тюрьмы из-за опасности заражения коронавирусом. Об этом сообщает Politico.

Меру пресечения согласились сменить на домашний арест, и 71-летнего Манафорта забрали члены семьи. Его увезли из тюрьмы штата Пенсильвания.

Бывший помощник Трампа просил выпустить его из тюрьмы еще 14 апреля. У Манафорта обнаружили высокий риск заболеть коронавирусной инфекцией, в первую очередь из-за возраста и некоторых прошлых заболеваний

В марте 2019 года судья в Вашингтоне приговорил Манафорта к семи с половиной годам тюрьмы по двум обвинениям в сговоре против США, лоббировании интересов и давлении на свидетелей.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Трампа с июня по август 2016 года. В августе 2018-го суд присяжных признал его виновным в нарушении налогового и банковского законодательства и сокрытии зарубежных счетов в банках. Против Манафорта также были выдвинуты обвинения в лоббировании интересов бывшего президента Украины Виктора Януковича, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, заговоре против США.