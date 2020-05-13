Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию
Сопредседатели Женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье от Южной Осетии, ООН, ОБСЕ и Евросоюза в ходе онлайн-конференции 13 мая обсудили ситуацию с распространением Covid-19, обстановку на границе с Грузией и судьбу без вести пропавших.
По поводу борьбы с коронавирусом югоосетинская сторона отметила, что сможет принять гуманитарную помощь, только если она прибудет через территорию России.
Цхинвал также снова заявил о необходимости вывода грузинского полицейского поста, незаконно выставленного вблизи села Уиста (Цнелис) на территории республики.
Наличие на отдельных участках границы югоосетинских информационных знаков и пограничных ограждений — фактор, способствующий сохранению стабильности в приграничных районах, заявили в аппарате полпреда.
Югоосетинские участники обратили также внимание на неоднократные пролеты над линией границы грузинских летательных аппаратов.
В числе вопросов гуманитарного характера обсуждалась судьба лиц, считающихся без вести пропавшими.
Все участники видеоконференции высказались за продолжение диалога в формате Женевских дискуссий, в том числе используя потенциал Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.
Из-за пандемии коронавируса встречи в Женеве перенесены на неопределенный срок. Дискуссии проходят посредством видеоконференций.