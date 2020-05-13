Цхинвал примет гуманитарную помощь, только если ее доставят через Россию

Анастасия Иванова

Сопредседатели Женевских международных дискуссий по безопасности в Закавказье от Южной Осетии, ООН, ОБСЕ и Евросоюза в ходе онлайн-конференции 13 мая обсудили ситуацию с распространением Covid-19, обстановку на границе с Грузией и судьбу без вести пропавших.

По поводу борьбы с коронавирусом югоосетинская сторона отметила, что сможет принять гуманитарную помощь, только если она прибудет через территорию России.

«С удовлетворением были отмечены усилия властей Южной Осетии по недопущению распространения болезни, оказанию помощи социально уязвимым слоям населения, в частности, пенсионерам. При обсуждении вопроса возможностей оказания Южной Осетии гуманитарной помощи международными организациями югоосетинские участники вновь подчеркнули, что она могла бы быть принята с благодарностью, в случае ее доставки по транспортным коммуникациям через территорию РФ», — говорится в сообщении аппарата полпреда президента РЮО по вопросам постконфликтного урегулирования.

Цхинвал также снова заявил о необходимости вывода грузинского полицейского поста, незаконно выставленного вблизи села Уиста (Цнелис) на территории республики.

Наличие на отдельных участках границы югоосетинских информационных знаков и пограничных ограждений — фактор, способствующий сохранению стабильности в приграничных районах, заявили в аппарате полпреда.

Югоосетинские участники обратили также внимание на неоднократные пролеты над линией границы грузинских летательных аппаратов.

В числе вопросов гуманитарного характера обсуждалась судьба лиц, считающихся без вести пропавшими.

Все участники видеоконференции высказались за продолжение диалога в формате Женевских дискуссий, в том числе используя потенциал Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты.

Из-за пандемии коронавируса встречи в Женеве перенесены на неопределенный срок. Дискуссии проходят посредством видеоконференций.