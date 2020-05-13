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Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций

Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций
Сегодня можно увидеть "Золушку" Теодора Курентзиса, "Бурю" Робера Лепажа, "Три сестры" Питера Штайна и послушать Светлану Лободу. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

Утро

С 2:30 (13 мая) до 1:30 (14 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2012 года "Бури" Томаса Адеса по пьесе Шекспира. Постановка Робера Лепажа, дирижер Томас Адес. В ролях: Одри Луна, Изабель Леонард, Йестин Дэвис, Алек Шрэдер, Алан Ок, Саймон Кинлисайд, Уильйм Берден, Тоби Спенс.


приглашает на "Новые приключения братца Кролика и братца Лиса" по мотивам сказок Джоэля Харриса. Постановка Владимира Миодушевского.

День

В 15:00 в проекте "Большие гастроли" неделя национальных театров продолжится спектаклем "Финист ясный сокол" театра драмы имени Лермонтова из города Алма-Ата. Постановка Ирины Симоновой.


В 16:00 кинотеатр Электротеатра Станиславский представит фильм-спектакль "Наблюдатель" (1988) из архива Бориса Юхананова.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций

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