Что смотреть онлайн 13 мая. Расписание трансляций

Алексей Вольцев

Утро

Сегодня можно увидеть "Золушку" Теодора Курентзиса, "Бурю" Робера Лепажа, "Три сестры" Питера Штайна и послушать Светлану Лободу. Что еще интересного в Сети — в подборке РИА Новости.

С 2:30 (13 мая) до 1:30 (14 мая) на площадке Play, транслирующей спектакли Метрополитен-оперы, доступна запись 2012 года "Бури" Томаса Адеса по пьесе Шекспира. Постановка Робера Лепажа, дирижер Томас Адес. В ролях: Одри Луна, Изабель Леонард, Йестин Дэвис, Алек Шрэдер, Алан Ок, Саймон Кинлисайд, Уильйм Берден, Тоби Спенс.

День

приглашает напо мотивам сказок Джоэля Харриса. Постановка Владимира Миодушевского.

В 15:00 в проекте "Большие гастроли" неделя национальных театров продолжится спектаклем "Финист ясный сокол" театра драмы имени Лермонтова из города Алма-Ата. Постановка Ирины Симоновой.

В 16:00 кинотеатр Электротеатра Станиславский представит фильм-спектакль "Наблюдатель" (1988) из архива Бориса Юхананова.