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Депутат Рады вызвал Гордона на дебаты после его интервью с Поклонской

Депутат Рады вызвал Гордона на дебаты после его интервью с Поклонской

Трехчасовое интервью, которая депутат российской Госдумы Наталья Поклонская дала украинскому телеведущему Дмитрию Гордону, вызвало резкое недовольство «патриотов» в Киеве.

К общему гулу критики в адрес Гордона присоединился депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко, опубликовавший 12 мая заявление на своем YouTube-канале.

Он назвал нашумевшее интервью «неинтересным», хотя и признал, что оно помогло узнать «врага в лицо» и понять «ход его мыслей». Однако, по мнению Гончаренко, общаться с «соратниками путинского режима» нет смысла, так как «их нигде не любят, в том числе, в самой России». А «няша» Поклонская — как раз дна из них.

В конце видео он добавил, что если Поклонская приедет в Киев, как она пообещала в интервью, то «ей придется снять свой китель прокурора и костюм депутата Госдумы и надеть арестантскую робу».

Позже Гончаренко в своем Телеграм-канале сообщил, что договорился провести с Гордоном открытые дебаты по поводу его нашумевшего интервью с Поклонской.

«Только что в эфире телеканала Украина 24 договорился с Дмитрием Гордоном провести дебаты по поводу его интервью с Натальей Поклонской. В ближайшее время сообщу детали: что, где, когда», — написал свидомый нардеп.

Как сообщало ИА Newstes, ранее с критикой в адрес Гордона выступил глава так называемого «Меджлиса крымскотатарского народа» Рефат Чубаров. Он заявил, что благодаря Гордону Поклонская получила возможность «лгать и говорить глупости на всю Украину, против которой совершила военные преступления».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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