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Депутаты Госдумы начали носить специальные значки для «отпугивания» коронавируса

Депутаты Госдумы начали носить специальные значки для «отпугивания» коронавирусаФото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Несколько депутатов Госдумы купили и прикрепили к пиджакам специальные значки в виде белого креста на черном фоне, которые якобы способны «отпугнуть» коронавируса. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

В ходе пленарного заседания Думы депутат от «Справедливой России» Игорь Моляков попросил пояснить, что за белые кресты начали носить некоторые парламентарии, в том числе глава комитета по бюджету Андрей Макаров. «Насколько мне мои коллеги подсказывают, это какие-то специальные устройства, которые отпугивают вирус», — ответил Володин.

Ранее 13 мая спикер Госдумы сообщил о пяти заразившихся вирусом депутатах, двое из них в больнице. Позднее стало известно о заражении заместителя председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной.

В начале апреля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков начал носить так называемый блокатор вирусов, который купил в аптеке. Через пару дней он перестал его надевать, узнав о побочных эффектах. Спустя месяц стало известно об инфекции у Пескова.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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