Дэвид Бекхэм стремительно лысеет

Лидия Мартынова

Дэвид Бекхэм на днях нарушил режим самоизоляции, чтобы сходить в магазин. Попавшие в Сеть снимки прогуливающейся звезды удивили поклонников. Они отметили, что футболист очень изменился — похудел, облысел и выглядит гораздо старше своего возраста.

45-летний Дэвид Бекхэм — признанный секс-символ, регулярно возглавляющий рейтинги самых привлекательных мужчин мира. Однако уже пару лет ходят слухи о том, что спортсмен теряет свою роскошную шевелюру. Ранее западные СМИ даже сообщали, что Дэвид пересаживал волосы, но эта информация не подтвердилась.

Теперь же появились снимки, на которых Бекхэм запечатлен практически лысым. В походе за продуктами спортсмена сопровождала дочь Харпер. Фанаты тут же обратили внимание, что кумир выглядит изможденным и постаревшим.

К слову, в последние недели полузащитник всегда выходил на улицу только в головных уборах. Поэтому фанаты сделали вывод, что Бекхэм специально носил шляпы, чтобы скрыть лысину.

Когда у звезды начались проблемы с выпадением волос, неизвестно. Во время осенних и зимних мероприятий Дэвид выглядел безупречно, а значит, потеря волос сравнительно недавняя. Сам Бекхэм еще в 2012 году заявлял, что его не волнуют перемены во внешности.





«Если я начну лысеть, то просто побреюсь. В этом нет ничего страшного и плохого», — подчеркивал Дэвид.

По мнению эксперта по восстановлению волос Крэйга Хентона, футболист мог использовать специальные уходовые процедуры, чтобы минимизировать риск облысения. Однако из-за эпидемии коронавируса у него возникли проблемы с посещением салонов. В результате давняя проблема с волосами проявилась вновь.

Сейчас Бекхэм находится на самоизоляции вместе с женой и детьми. В социальных сетях он неоднократно рассказывал, как важно не выходить из дома в столь опасное время. Дэвид много общается с наследниками, ведь в повседневной жизни ему не всегда это удается.

Фото: Getty Images