Дуров объявил о закрытии проекта TON

Алексей Вольцев

Решение американского суда стало главной причиной закрытия блокчейн-проекта Telegram Open Network, заявил создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.

Он назвал решение суда парадоксальным, так как оно запрещает распространять криптовалюту Gram не только в США, но и во всем мире, потому что американцы могут найти способ доступа к платформе TON после ее запуска. Дуров отметил, что над созданием платформы инженеры трудились 2,5 года.

«К сожалению, американский суд остановил TON. Как? Представьте, что несколько человек собрали деньги, чтобы построить золотую шахту, а затем разделить золото, которое она даст. Затем приходит судья и говорит: «Эти люди вложили деньги в золотую шахту ради прибыли. И они не хотели этого золота для себя, они хотели продать его другим людям. По этой причине им нельзя получить это золото», — отметил Дуров.

Он отметил, что он и члены его команды не имеют отношения к другим проектам, которые используют имя Telegram или TON для продвижения. Дуров призвал не доверять личные данные и деньги таким проектам.

TON — это блокчейн-платформа, которую разрабатывала команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 года привлек $ 1,7 млрд. В white paper (описании блокчейн-системы), распространенной среди инвесторов в январе 2018 года, команда обещала, что TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространенных сейчас блокчейнов Bitcoin и Ethereum и, более того, сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.