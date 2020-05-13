Дуров объявил о закрытии проекта TON
Решение американского суда стало главной причиной закрытия блокчейн-проекта Telegram Open Network, заявил создатель соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров.
Он назвал решение суда парадоксальным, так как оно запрещает распространять криптовалюту Gram не только в США, но и во всем мире, потому что американцы могут найти способ доступа к платформе TON после ее запуска. Дуров отметил, что над созданием платформы инженеры трудились 2,5 года.
Он отметил, что он и члены его команды не имеют отношения к другим проектам, которые используют имя Telegram или TON для продвижения. Дуров призвал не доверять личные данные и деньги таким проектам.
TON — это блокчейн-платформа, которую разрабатывала команда Дурова. На ее разработку Telegram в начале 2018 года привлек $ 1,7 млрд. В white paper (описании блокчейн-системы), распространенной среди инвесторов в январе 2018 года, команда обещала, что TON будет обрабатывать транзакции намного быстрее самых распространенных сейчас блокчейнов Bitcoin и Ethereum и, более того, сможет конкурировать по скорости платежей с Visa и Mastercard.