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Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии

Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии
Американский актер и продюсер Джейк Джилленхол разместил в инстаграме видео, записанное на самоизоляции. На нем он исполняет песню "Across the way", посвященную любви в условиях глобальной пандемии.

Джилленхол рассказывает о милой соседке, которая живет через дорогу и с которой его герой очень хотел бы познакомиться поближе, когда это непростое время закончится, и все будет как раньше.


организовала компания "The 24 hour plays", чтобы собрать средства для всех, кто пострадал из-за вспышки COVID-19.

В нем уже поучаствовали несколько актеров, в том числе Сиенна Миллер и Итан Хоук.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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