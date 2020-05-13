Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии

Лидия Мартынова

Американский актер и продюсер Джейк Джилленхол разместил в инстаграме видео, записанное на самоизоляции. На нем он исполняет песню "Across the way", посвященную любви в условиях глобальной пандемии.

Джилленхол рассказывает о милой соседке, которая живет через дорогу и с которой его герой очень хотел бы познакомиться поближе, когда это непростое время закончится, и все будет как раньше.

организовала компания "The 24 hour plays", чтобы собрать средства для всех, кто пострадал из-за вспышки COVID-19.

В нем уже поучаствовали несколько актеров, в том числе Сиенна Миллер и Итан Хоук.