Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии
Сегодня, 02:42 Лидия Мартынова
Американский актер и продюсер Джейк Джилленхол разместил в инстаграме видео, записанное на самоизоляции. На нем он исполняет песню "Across the way", посвященную любви в условиях глобальной пандемии.
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A love song in the age of quarantine, this is ‘ACROSS THE WAY’ from the brilliant minds of @jeaninetesori and @lindsayabaire. Written and recorded in 24 hours for the @24hourplays, it was an honor to collaborate with these two from across the way! If you can, please donate to @24hourplays Special thanks to: @middle_pedal @mcyellowsound
Джилленхол рассказывает о милой соседке, которая живет через дорогу и с которой его герой очень хотел бы познакомиться поближе, когда это непростое время закончится, и все будет как раньше.
организовала компания "The 24 hour plays", чтобы собрать средства для всех, кто пострадал из-за вспышки COVID-19.
В нем уже поучаствовали несколько актеров, в том числе Сиенна Миллер и Итан Хоук.
По материалам: ria.ru