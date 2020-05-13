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Джиган помирился с Тимати и рассказал ему об отношениях с Оксаной Самойловой

Джиган помирился с Тимати и рассказал ему об отношениях с Оксаной Самойловой

Прямые эфиры в инстаграме заменяют звездам шоу-бизнеса концертную деятельность и прочую публичную активность. Минувшим вечером в сети встретились два рэп-исполнителя, которых связывают и дружба, и взаимная вражда, и бизнес. 36-летний Тимати пригласил к себе в инстаграм-эфир бывшего артиста своего музыкального лейбла Black Star, 34-летнего Дениса Устименко-Вайнштейна, выступающего под именем Джиган.


Джиган

После ухода Дениса из Black Star Тимати высмеивал и критиковал его творчество, а в свежем эфире признался зрителям, что не общался с Джиганом шесть лет. По словам продюсера, теперь в их с Устименко планах совместная работа, а предшествовал их будущему проекту скандал, о котором старые друзья тоже поговорили. Напомним, через месяц после рождения четвертого ребенка жена Устименко-Вайнштейна, 32-летняя Оксана Самойлова, высказалась в соцсети о проблемах в семье. Джиган выходил в инстаграм-эфир якобы в нетрезвом состоянии, нецензурно выражался при детях и просил пятилетнюю дочь принести ему пиво. Позже он сам сообщил, что лечился в рехабе в Майами, а по возвращении хип-хоп-исполнителя в Россию таблоиды распространили новость о его лечении от зависимостей в Ивановской области.


Тимати и ДжиганТы не понимаешь, что мне пришлось пережить. Это клиника, это лечение, 90 капельниц я только сделал за три недели! И я никому не советую попадать в такие трипы. Понятно, утопия — говорить, что наркотики — это вредно. Это факт. Кроме смерти ничего нет в наркотиках,— сказал Джиган в разговоре с Тимати.

Джиган и Оксана Самойлова

Рэпер и продюсер отметил, что рад видеть Дениса в трезвом уме, и задал вопрос про семью. В конце марта Самойлова объявила в инстаграме, что подает на развод с мужем. Тимати спросил его, как сейчас складываются их отношения.Да нормально все. Сейчас все хорошо… Родные тоже переживали. Ты знаешь, что у меня четверо детей, прекрасная жена. Кто как не она, подал мне руку помощи. Кто как не моя жена, спас меня,— сказал Джиган.


Джиган и Оксана Самойлова со старшими детьми
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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