Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ЕГЭ в России перенесли из-за эпидемии коронавируса

ЕГЭ в России перенесли из-за эпидемии коронавируса
Эпидемия коронавируса заставила школьников перейти на дистанционный формат обучения. Сегодня, когда единый период нерабочих дней окончен, лишь в некоторых регионах постепенно открываются учебные заведения для старшеклассников. А грядущие экзамены пока перенесены.

Помимо ЕГЭ, для девятиклассников было решено отменить обязательные экзамены по русскому языку и математике. Оценки будут выставлены по итогам годовых. Выпускники должны сдавать предметы с 8 июня, но теперь назначена другая дата. 

Такое решение озвучил замминистра просвещения Виктор Басюк на совещании с регионами. Оно было принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Новые даты будут проведения ЕГЭ будут известны в ближайшее время. 

Те учащиеся выпускных классов, которые не планируют поступать в вуз, получат аттестат по итогам оценок за год и не будут сдавать русский язык и математику.

«ЕГЭ — действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Экзамены пройдут в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, а также проведена дезинфекция помещений.

По последним данным на 13 мая, в России число выявленных случаев коронавируса за сутки выросло на 10 028 – до 242 271. За весь период выздоровели 48 003 человека, а умерли 2116 человек.

# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

Последние новости

Регина Тодоренко о скандале из-за своих высказываний о домашнем насилии, травле и реакции мужа: "В итоге я рада"
Регина Тодоренко о скандале из-за своих высказываний о домашнем
Боевики забросали камнями и пытались подорвать российский патруль в Идлибе
Боевики забросали камнями и пытались подорвать российский патруль
Иран обвинили в терроре во время пандемии коронавируса
Иран обвинили в терроре во время пандемии коронавируса
В ДНР опасаются провокаций силовиков на КПП в Донбассе
В ДНР опасаются провокаций силовиков на КПП в Донбассе
В РАН предсказали рост алкоголизма в России после снятия ограничений
В РАН предсказали рост алкоголизма в России после снятия ограничений
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Чувствительность газовых сенсоров повысили с помощью наночастиц золота и диоксида кремния
Чувствительность газовых сенсоров повысили с помощью наночастиц
Александр Петров рассказал, какой поцелуй в кино был лучшим
Александр Петров рассказал, какой поцелуй в кино был лучшим
Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии
Сюткин раскрыл источник дохода артистов во время пандемии
В России начнут применять пять новых препаратов для лечения при коронавирусе
В России начнут применять пять новых препаратов для лечения при
Начало ретроградной Венеры 13 мая 2020 года: какие неприятности ждут Знаки Зодиака
Начало ретроградной Венеры 13 мая 2020 года: какие неприятности ждут
В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области, где будет хуже всего
В Украине ударят заморозки: синоптик назвала области, где будет хуже

Топ на сегодня

В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Еще по теме

Результаты ОГЭ 2016 по паспортным данным: где и когда можно смотреть количество баллов?
В России начался основной период сдачи ЕГЭ
Рособрнадзор объявил новые сроки сдачи ОГЭ
ЕГЭ по русскому языку 30 мая 2016: результаты и готовые ответы в интернете не найти