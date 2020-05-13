ЕГЭ в России перенесли из-за эпидемии коронавируса

Влада Некрасова

Эпидемия коронавируса заставила школьников перейти на дистанционный формат обучения. Сегодня, когда единый период нерабочих дней окончен, лишь в некоторых регионах постепенно открываются учебные заведения для старшеклассников. А грядущие экзамены пока перенесены.

Помимо ЕГЭ, для девятиклассников было решено отменить обязательные экзамены по русскому языку и математике. Оценки будут выставлены по итогам годовых. Выпускники должны сдавать предметы с 8 июня, но теперь назначена другая дата.

Такое решение озвучил замминистра просвещения Виктор Басюк на совещании с регионами. Оно было принято исходя из эпидемиологической ситуации в стране. Новые даты будут проведения ЕГЭ будут известны в ближайшее время.

Те учащиеся выпускных классов, которые не планируют поступать в вуз, получат аттестат по итогам оценок за год и не будут сдавать русский язык и математику.

«ЕГЭ — действенный механизм, который дает реальную оценку знаниям и помогает учащимся поступать в любые вузы страны вне зависимости от места проживания. Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать его в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.

Экзамены пройдут в единые сроки в соответствии с требованиями Роспотребнадзора к санитарно-гигиеническому режиму: количество учащихся в аудитории будет уменьшено, а также проведена дезинфекция помещений.

По последним данным на 13 мая, в России число выявленных случаев коронавируса за сутки выросло на 10 028 – до 242 271. За весь период выздоровели 48 003 человека, а умерли 2116 человек.