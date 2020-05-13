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Евросоюз поставил Польше 60 тысяч бракованных медицинских масок

Евросоюз поставил Польше 60 тысяч бракованных медицинских масок

Евросоюз в рамках гуманитарной помощи Польше в борьбе с коронавирусом поставил непригодные маски, не способствующие защите от инфекций. О бракованной партии сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.

По словам министра, в общей сложности из ЕС было направлено 60 тысяч несертифицированных масок. Польские медики решили проверить их самостоятельно и экспертиза выявила, что они не годятся для использования.

"К сожалению, я должен вас проинформировать, что те маски, которые закупил ЕС, не соответствуют нормам и не могут быть отправлены медикам", – констатировал он.

Помимо Польши, такие маски получили еще 16 государств. Министр выразил надежду, что их не вручили людям, для которых маска может стать последним барьером от инфекции. Что именно в их конструкции не соответствовало требованиям, не сообщается.

Всего в Польше зафиксировано 17 тысяч случаев заболевания, из них 9800 активны. 847 жителей страны скончались от последствий коронавирусной инфекции, 6410 выздоровели.

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По материалам: uposters.ru

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