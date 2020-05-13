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ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября

ФБР случайно раскрыло имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентябряФото: Ray Stubblebine / Reuters

Федерального бюро расследований (ФБР) случайно раскрыло имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября 2001 года. Об этом сообщает The Sun.

Портал отмечает, что в сеть попали документы, где говорится о Муcсаеде Ахмеде аль-Джаррахе, сотруднике МИД Саудовской Аравии. Он работал в посольстве в Вашингтоне с 1999 по 2001 год. Указывается, что он мог помогать боевикам, врезавшимся в башни Всемирного торгового центра на самолетах.

Вскоре после того, как документы распространились по сети, чиновники минюста изъяли заявление из публичного доступа.
Представитель объединения жертв теракта 11 сентября Бретт Иглсон считает, что ФБР пытается скрыть причастность Саудовской Аравии. Эр-Рияд отрицает связь с террористами.

14 сентября 2019 года ФБР рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года. Личные данные подданного Саудовской Аравии были переданы адвокатам семей погибших.

11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шэнксвилль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2 976 человек, еще более 4 тысяч были ранены.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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