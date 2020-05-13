Фермерские хозяйства из засушливых регионов могут получить господдержку

Анастасия Иванова

Из-за малоснежной зимы, а также малого количества дождей за последний месяц засуха может грозить 10 российским регионам, сообщает Росгидромет. 13 мая члены аграрного комитета Госдумы намерены обсудить первоочередные меры по предупреждению последствий засушливой весны.

Засуха может сказаться на судьбе будущего урожая, отметил первый заместитель главы комитета Госдумы Владимир Плотников. Как рассказал депутат «Парламентской газете», первоочередные меры господдержки должны касаться развития программ мелиорации, а также упрощение процедуры кредитования хозяйств, которые работают в регионах, где возможна засуха. “Вместе с Минсельхозом мы намерены тщательно следить за ситуацией и при необходимости прибегать к мерам экстренного реагирования”,- добавил Владимир Плотников.