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ГД планирует принять закон о расширении системы страхования вкладов

ГД планирует принять закон о расширении системы страхования вкладов
Госдума в среду планирует рассмотреть в третьем чтении и принять закон о распространении системы страхования вкладов (ССВ) на некоммерческие организации, увеличении размера страхового возмещения в ряде случаев и праве Агентства по страхованию вкладов (АСВ) задним числом снижать взносы в Фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ).

Документ распространяет с 1 октября 2020 года ССВ на потребительские кооперативы (за исключением лиц, признаваемых в соответствии с законом о ЦБ некредитными финансовыми организациями), товарищества собственников недвижимости, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов РФ, религиозные организации, благотворительные фонды, некоммерческие организации – исполнители общественно полезных услуг. Максимальное возмещение по счетам не будет превышать стандартные 1,4 миллиона рублей.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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