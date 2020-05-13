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Глава департамента потребительского рынка Ростовской области сообщила о снижении цен на маски

Глава департамента потребительского рынка Ростовской области сообщила о снижении цен на маски

Во время брифинга, проходящего в штабе по противодействию распространения COVID-19, глава департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова рассказала о масочном режиме в регионе и ценах на средства индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

Теларова отметила, что ежедневно в регионе производится примерно 130 тысяч масок. В Ростовской области совместно с министерством промышленности и энергетики сформирован перечень предприятий, изготавливающих средства индивидуальной защиты. На данный момент это 110 организаций, занимающихся как крупным пошивом масок, так и индивидуальными заказами.

В Ростове на сегодняшний день продажу средств индивидуальной защиты реализуют 9 тысяч торговых точек. Большая часть продаж приходится на долю торговых сетей и составляет порядка 40 %. 25 % масок реализуют автономные розничные точки, также их можно приобрести на рынках и в объектах потребкооперации.

По мнению главы департамента, цены на маски в регионе снизились по сравнению с мартом 2020 года. В сетевом магазине стоимость этого средства индивидуальной защиты колеблется от 20 до 130 рублей. В автономном розничном магазине в основном продаются многоразовые маски. Их можно приобрести за цену, равную от 50 до 200 рублей. На рынках и в объектах кооперации стоимость маски находится в диапазоне от 20 до 200 рублей. Следовательно, средняя цена изделия в Ростовской области составляет от 20 до 200 рублей.

Масочный режим в Ростовской области действует с 1 мая 2020 года. Находиться в средствах индивидуальной защиты граждане должны при проезде в общественном транспорте, в том числе и в такси. Также маски необходимо носить при посещении аптек, магазинов, зданий вокзалов, аэропортов, при нахождении на остановках всех видов транспорта. Кроме того, ношение лицевых средств индивидуальной защиты необходимо в других общественных местах, таких как улицы, скверы, рынки, детские и спортивные площадки, стадионы, пляжи и парки. За несоблюдение масочного режима предусмотрены штрафы.

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По материалам: u-f.ru

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