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Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавируса

Главный инфекционист США посчитал заниженным число жертв коронавирусаЭнтони ФаучиФото: Carlos Barria / Reuters

Главный инфекционист США Энтони Фаучи посчитал заниженным число жертв коронавируса в стране. Об этом он заявил, выступая на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США, передает ТАСС.

Так он прокомментировал заявление сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса о том, что реальные показатели могут быть на 50 процентов выше официальных данных. Фаучи отметил, что не уверен в том, что на 50 процентов больше. «Но большинство из нас чувствует, что количество смертей, вероятно, выше этой цифры», — сказал он.

По словам инфекциониста, могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как пациенты с COVID-19, поскольку не были госпитализированы. «Я не знаю точно, на сколько процентов выше, но почти наверняка эта цифра выше», — сказал он.

В апреле газета The New York Times опубликовала исследование ряда экспертов-демографов, которые, изучив данные о смертности во время пандемии коронавируса, назвали число его жертв сильно заниженным. Так, издание указало на 28 тысяч избыточных смертей в Испании, Нидерландах, Англии и Уэльсе, Швеции, Бельгии, Стамбуле, Джакарте и Нью-Йорке. Также было указано, что нынешняя смертность выше обычной в разы.

По информации Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в США зафиксировано почти 1,4 миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. 82,3 тысячи человек с таким диагнозом скончались, более 230 тысяч выздоровели.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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