Главный российский налог предложили снизить в два раза

Вадим Карасев

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В России для стабилизации ситуации на рынке труда следует снизить налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявил глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин, сообщает РИА Новости.

По его мнению, главный налог для граждан, который в настоящее время равен 13 процентов, должен стать вдвое меньше — 6,5 процента. Катырин сослался на пожелания самих представителей бизнеса, которые дополняют ранее озвученные президентом страны Владимиром Путиным меры поддержки российской экономики.

Еще одним решением должно стать снижение ставок страховых взносов для отдельных малых и средних предприятий до 5 процентов, с учетом того что ранее они были урезаны с 30 процентов до 15-ти. Глава ТПП объяснил, что такую льготу можно дать компаниям, наращивающим численность работников и дающим официальные отчеты о трудовой деятельности.

Для сохранения кадров, считает Катырин, надо выплачивать отправленным в вынужденный отпуск сотрудникам фиксированное пособие за счет государства в размере 50-80 процентов от средней заработной платы за последние полгода. Эта мера должна применяться в случае, если оборот компании на фоне кризиса упал более чем в два раза.

Вместе с тем глава одного из главных бизнес-объединений страны заметил, что эти меры помогут лишь в случае отсутствия административных барьеров. Также Катырин выразил опасение, что параллельно власти могут принимать решения и вводить требования, которые приведут к дополнительному финансовому обременению бизнеса и сведут на нет всю помощь.

Путин в понедельник, 11 мая, огласил новые меры поддержки экономики. В их числе предприятиям малого и среднего бизнеса он пообещал списать налоги и страховые взносы за второй квартал этого года, а самозанятым — вернуть все налоги, уплаченные в 2019 году. По предварительным оценкам, на последнюю меру потратят более миллиарда рублей.

Также, по словам главы государства, предприятия смогут брать кредит под 2 процента годовых на выплату зарплаты сотрудникам в размере одного МРОТ на каждого трудоустроенного. Если занятость у заемщика сохранится на уровне 90 процентов и выше, кредит и проценты по нему будут полностью списаны. В общей сложности эти решения обойдутся государству в 800 миллиардов рублей.