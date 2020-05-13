Главы Архангельской области и Ненецкого автономного округа заявили о желании быть единым регионом

Лидия Мартынова

Парламентарии считают, что новый субъект в перспективе может стать «мегарегионом», реализующим большие проекты в Арктике

Руководители Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО) подписали меморандум о намерении объединить свои субъекты в один регион. Если эта инициатива будет поддержана населением двух территорий на референдуме, это станет первым случаем слияния российских территорий за последние 12 лет. При этом эксперты не исключают — в условиях кризиса укрупнение регионов может стать одним из инструментов стратегического развития России.

Мегарегион для проектов в Арктике

О том, что два региона объявят о своём желании объединиться, стали говорить ещё накануне. И.о. губернаторов Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный подтвердили такие предположения — по итогам совместного совещания 13 мая в Нарьян-Маре руководители подписали меморандум о намерении объединиться в единый субъект Федерации.

Как рассказала «Парламентской газете» сенатор от Ненецкого автономного округа Римма Галушина, которая приняла непосредственное участие в совещании в Нарьн-Маре, подписанием документа начался «открытый и откровенный диалог о возможности создания нового субъекта Федерации». «Судьба нашего округа неразрывно связана с Арктикой — и географически, и ментально. Сейчас её освоение - среди приоритетных направлений развития нашей страны. И в случае создания новой территории она должна стать передовым мегарегионом страны, реализующим большие проекты в Арктике», — уверена сенатор, которая вошла в состав рабочей группы по подготовке предложений об интеграции двух регионов.

Согласен с коллегой и сенатор от Архангельской области Виктор Павленко — по его словам, экономическая целесообразность в создании нового субъекта есть. И касается это именно развития арктических регионов России. «Появление единого субъекта будет эффективным действием на этом направлении — например, в плане привлечения инвестиций к проектам в Арктике. Скажем, НАО имеет прямой выход к Севморпути, а мы, хоть и находимся подальше, обладаем предприятиями и заводами и являемся «тыловой базой» для реализации арктических проектов», — пояснил он «Парламентской газете».

Решение примут после референдума

Инициатива о слиянии Архангельской области и НАО — это не частная прихоть руководителей. Такой же позиции придерживается и часть жителей двух регионов. Об этом «Парламентской газете» сообщил глава Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко. «По факту Архангельская область и НАО уже сегодня являются единой социально-экономической системой — регионы успешно дополняют друг друга в тесных хозяйственных связях. А объединение, которое будет способствовать более полной интеграции двух субъектов, обсуждается уже не первый год», — рассказал сенатор.

При этом парламентарий подчеркнул — такие решения невозможно принимать, не спросив у населения. Старт всей процедуре должны дать региональные законодательные органы — принять решения о проведении референдума в каждом из двух субъектов. «Только по результатам народного волеизъявления можно окончательно говорить о перспективе объединения двух регионов», — констатировал Мельниченко.





Только по результатам народного волеизъявления можно окончательно говорить о перспективе объединения двух регионов.

Как уточнила в комментарии ТАСС секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Майя Гришина, закон о порядке образования нового субъекта предусматривает, что объединение происходит по определённой процедуре, которая на завершающем этапе выносится на референдум. По её словам, голосование может пройти уже в сентябре 2020 года.

Объединяться — только по согласию

Прецедентным в постсовесткой истории России стало слияние Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа — с 2005 года эти территории носят название Пермский край. «Первопроходцев» поддержали Камчатская область и Корякский АО — спустя два года они стали единым регионом под именем Камчатский край. Вслед за этим в 2008 году Усть-ордынский Бурятский АО вошёл в состав Иркутской области, а Агинский Бурятский АО объединился с Читинской областью — так возник Забайкальский край.

Последнее укрупнение регионов произошло в 2008 году — тогда к Красноярскому краю присоединились дотационные Таймырский и Эвенкийский автономные округа. С тех пор территории в России не объединялись, хотя разговоры об этом велись - например, о слиянии Алтайского края и Республики Алтай.

Главная причина подобных реформ — попытка помочь более слабым субъектам за счёт присоединения к более сильным. Также эксперты говорили о возможности сокращения федеральных дотаций, на которых при объединении регионов бюджет страны может неплохо сэкономить.

В нынешних реалиях объединение территорий может стать одним из инструментов по решению задач прорывного развития страны до 2024 года, которые пока их никто не отменял, пояснил «Парламентской газете» политолог Леонид Поляков. По словам эксперта, сегодня многое будет решаться по итогам того, насколько успешно губернаторы справятся с реализацией антикризисных решений, связанных с пандемией — прежде всего, это касается балансировки экономики в регионе, работы системы здравоохранения, решения логистических проблем. По итогам такой работы может сформироваться картина, где одним из прагматичных решений развития РФ станет тенденция на объединение регионов.

Но в любом случае действовать можно исключительно по согласию. «Вариант, аналогичный тому, когда Крым был передан в состав Украинской ССР, сегодня невозможен — продавливание подобных идей сверху сегодня несёт не оправданные политические и социальные риски. Нужно, чтоб люди сами поняли выгоды от объединения», — уверен Леонид Поляков.

В качестве негативного примера он назвал «витающие» идеи объединить Крым и Севастополь в один субъект. «Когда смотришь только на карту, то думаешь — а почему бы не объединить? Но надо понимать реакцию севастопольцев, их генетическую самоидентификацию как жителей самостоятельного города-героя, базы русского флота. Поэтому объединять можно только если жители сами этого захотят», — отметил политолог.