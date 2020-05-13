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Госдума одобрила закон о дистанционном голосовании

Госдума одобрила закон о дистанционном голосовании

13 мая Государственная Дума РФ приняла сразу во втором и третьем чтении закон о возможности дистанционного сбора подписей граждан и проведения голосования в электронном формате на федеральном уровне.

Проект был внесен по инициативе группы депутатов, возглавляемой представителем партии «Единая Россия», председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Севастьяновой. Изначально предполагалось организовать возможность сбора подписей избирателей через единый портал предоставления государственных услуг. В проекте имелся в виду именно сбор подписей, необходимых для регистрации кандидата или организации проведения референдума.

Затем было утверждено предложение Комитета по контролю и регламенту о внесении в закон РФ точного числа подписей, собранных в режиме онлайн. Их количество не должно быть больше 50 % от общего числа, нужного для регистрации кандидата.

Помимо определения числа необходимых подписей, профильный комитет также ко второму чтению одобрил поправку о возможности ввода голосования в дистанционном формате и по почте на федеральном уровне. Эти нововведения предполагают внести в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». На сегодняшний день документ позволяет проводить голосования по почте, но, чтобы это осуществить, в субъектах России должны быть приняты соответствующие законы.

Представители власти отмечают необходимость изменить нормы закона, и установить на федеральном уровне возможность проведения голосований как в онлайн-режиме, так и по почте. В каких случаях и в каком порядке это будет происходить, определит Центральная избирательная комиссия России.

Помимо вышеизложенных изменений, депутаты хотят внести такие же поправки в закон о выборах в Госдуму, чтобы стало возможно проводить голосование дистанционно или по почте.

По заявлению депутата Госдумы Дмитрия Вяткина, принятые изменения никак не отразятся на проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в стандартном формате. Нововведения коснутся только выборов в органы государственной власти, местного самоуправления и референдумах.

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# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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