Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании
Сегодня, 21:21 Лидия Мартынова
Госдума приняла закон, согласно которому разрешается голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
В документе также предлагается собирать подписи за кандидатов на портале "Госуслуги". Изначально говорилось о намерении собирать через "Госуслуги" не более 50% подписей.
Для того, чтобы избежать ошибок, планируется утвердить образец подписного листа, в который каждый избиратель самостоятельно вписывает свои ФИО, дату и подпись.
Ко второму чтению в документ внесли поправки. В частности, новые нормы не будут распространяться на всероссийское голосование по Конституции.
По материалам: ria.ru