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Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании

Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании
Госдума приняла закон, согласно которому разрешается голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.

В документе также предлагается собирать подписи за кандидатов на портале "Госуслуги". Изначально говорилось о намерении собирать через "Госуслуги" не более 50% подписей.

Для того, чтобы избежать ошибок, планируется утвердить образец подписного листа, в который каждый избиратель самостоятельно вписывает свои ФИО, дату и подпись.


Ко второму чтению в документ внесли поправки. В частности, новые нормы не будут распространяться на всероссийское голосование по Конституции.

# Политика
По материалам: ria.ru

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