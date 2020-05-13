Госдума приняла поправки о дистанционном голосовании

Лидия Мартынова

Госдума приняла закон, согласно которому разрешается голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.

В документе также предлагается собирать подписи за кандидатов на портале "Госуслуги". Изначально говорилось о намерении собирать через "Госуслуги" не более 50% подписей.

Для того, чтобы избежать ошибок, планируется утвердить образец подписного листа, в который каждый избиратель самостоятельно вписывает свои ФИО, дату и подпись.

Ко второму чтению в документ внесли поправки. В частности, новые нормы не будут распространяться на всероссийское голосование по Конституции.