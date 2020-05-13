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Госдума приняла во втором чтении проект по цифровому голосованию в Москве

Госдума приняла во втором чтении проект по цифровому голосованию в Москве
Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.

Автор инициативы, депутат Госдумы Ирина Белых уточняла, что ранее принятый комплекс нормативных актов и техническая база способствовали успешному проведению экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах 8 сентября 2019 года в Москве, в котором участвовали более 11 тысяч человек из трех избирательных округов столицы.

# Политика
По материалам: ria.ru

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