Госдума приняла во втором чтении проект по цифровому голосованию в Москве

Алексей Вольцев

Государственная дума на пленарном заседании в среду приняла во втором чтении законопроект о продлении эксперимента по электронному голосованию в Москве на 2020 и 2021 годы.

Автор инициативы, депутат Госдумы Ирина Белых уточняла, что ранее принятый комплекс нормативных актов и техническая база способствовали успешному проведению экспериментального дистанционного электронного голосования на выборах 8 сентября 2019 года в Москве, в котором участвовали более 11 тысяч человек из трех избирательных округов столицы.