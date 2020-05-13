Губернатор Ростовской области рассказал об отмене ограничений в регионе

Вадим Карасев

Губернатор Ростовской области Василий Голубев 12 мая рассказал жителям региона о разработанном плане первоочередных мер по выходу экономики и социальной сферы из ограничений. Пункты этого плана начнут выполняться с 15 мая.

Официальный портал правительства Ростовской области сообщает, что с 15 мая на Дону возобновят работу ярмарки продовольственных товаров, в полном объеме будут оказывать услуги МФЦ (по предварительной записи) и территориальные центры занятости. Пациенты начнут получать плановую медицинскую помощь.

На следующей неделе заработают магазины непродовольственных товаров (кроме торговых центров), предприятия бытовых услуг, автосалоны, парикмахерские, салоны красоты и химчистки. Под запретом пока останется работа СПА-салонов, бань, фитнес-центров и соляриев.

Дончане смогут заниматься физкультурой на открытом воздухе, но при этом нельзя собираться группами более двух человек и необходимо соблюдать социальную дистанцию.

Глава региона отметил, что начало снятия ограничений не означает, что меры по противодействию распространения инфекции будут в целом ослаблены.





Он напомнил о необходимости повсеместного исполнения действующих санитарных требований, включая масочный режим, от которых будет зависеть реализация последующих шагов по снятию ограничений.

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