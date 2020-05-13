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Хакеры добрались до Мадонны, Леди Гаги и других мировых знаменитостей

Хакеры добрались до Мадонны, Леди Гаги и других мировых знаменитостейМадоннаФото: Ezra Shaw / Getty Images

Американская юридическая фирма Grubman Shire Meiselas & Sacks, защищающая интересы звезд кино и музыки, сообщила об кибератаке на свою базу данных. Как передает Variety, хакеры из группировки REvil украли данные многих клиентов, в том числе мировых знаменитостей, таких как Мадонна и Леди Гага.

Согласно заявлению фирмы, злоумышленники добрались до информации о контрактах, условиях неразглашения, номеров телефонов, почтовых адресов, а также до частной корреспонденции. В общей сложности они овладели базой размером в 756 гигабайт. При этом в качестве доказательства содеянного хакеры выложили условия контракта Мадонны за тур Madame X.

По данным Page Six, мошенники требуют у Grubman Shire Meiselas & Sacks 21 миллион долларов в качестве выкупа за украденные данные. При этом фирма в переговоры с хакерами не вступает. Сообщается, что ФБР уже ведет расследование.

Клиентами конторы, помимо Мадонны и Леди Гаги, являются Ники Минаж, Кристина Агилера, Мэрайя Кэри, Джессика Симпсон, Брюс Спрингстин и другие музыканты. Все они были оповещены об атаке.

Ранее в мае сообщалось, что чуть более половины российских сайтов находится под угрозой захвата из-за активизации атак хакеров на ресурсы, работающие на бесплатной системе WordPress. Отмечалось, что число кибернападений с начала 2020 года выросло в два раза.

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По материалам: lenta.ru

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