Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна: "В нем не было никакого сострадания"

Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна: "В нем не было никакого сострадания"

Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна: "В нем не было никакого сострадания"

68-летний экс-продюсер Харви Вайнштейн отбывает 23-летний тюремный срок (в марте текущего года суд счел доказанными два эпизода громкого дела), а его имя продолжает появляться в прессе. Многие актрисы, работавшие с ним, делились в СМИ неприятными воспоминаниями о нем, к их числу решила примкнуть и 53-летняя Хелена Бонем Картер. В недавнем интервью она поделилась своим рассказом.

В подкасте Speaking on Louis Theroux's Grounded она вспомнила, как ответила отказом Вайнштейну на его попытки флиртовать с ней.


Хелена Бонем Картер и Харви ВайнштейнЯ, конечно, не знала о том, что он преследует женщин против их воли, не знала об изнасиловании. Он приставал ко мне, но я сказала ему твердое "нет", и на этом все кончилось. Я видела, как он плохо обращался с некоторыми людьми, в нем не было никакого сострадания, вот что меня беспокоило,— сказала Картер.


Она вспомнила, как Вайнштейн однажды якобы попытался сделать ей массаж шеи, но Хелена оттолкнула его и отошла в сторону. Актриса говорила, что не чувствовала себя зависимой от влиятельного продюсера.У меня уже была карьера. Мне предлагали работу и другие люди. Я не полагалась на него,— говорила она о Вайнштейне.



# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

В России число больных коронавирусом военнослужащих превысило 1700 человек
В России число больных коронавирусом военнослужащих превысило 1700
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Президент Афганистана приказал силовикам атаковать террористов
Президент Афганистана приказал силовикам атаковать террористов
Рада планирует принять закон о Приватбанке ради новой программы МВФ
Рада планирует принять закон о Приватбанке ради новой программы МВФ
Американцы посчитали недостаточными действия властей в борьбе с коронавирусом
Американцы посчитали недостаточными действия властей в борьбе с
На конкурс "Большая перемена" подали заявки более 250 тысяч школьников
На конкурс "Большая перемена" подали заявки более 250 тысяч школьников
В Москве оценили выполнение требований для первого этапа снятия ограничений
В Москве оценили выполнение требований для первого этапа снятия
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана не будут переносить
Премьеру нового фильма Кристофера Нолана не будут переносить
Дмитрию Певцову пожелали «мучений в аду» из-за военного фильма «На Париж»
Дмитрию Певцову пожелали «мучений в аду» из-за военного фильма «На
Врач рассказал о влиянии регулярного поедания мороженого на иммунитет
Врач рассказал о влиянии регулярного поедания мороженого на иммунитет
Александр Петров: «С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше всего»
Александр Петров: «С Машей Ароновой мне понравилось целоваться больше
Лингвист рассказала, насколько наука приблизилась к созданию универсального языка
Лингвист рассказала, насколько наука приблизилась к созданию

Топ на сегодня

Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Что пишут в Телеграме: 12 мая
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии

Еще по теме

Хелена Бонем Картер о расставании с Тимом Бертоном, своем отношении к возрасту и феминизме
Хелена Бонем Картер дала Меган Маркл совет, как бороться с травлей в СМИ
Продюсеры не взяли Анджелину Джоли в новый в фильм о Джеймсе Бонде
Сальма Хайек рассказала о сексуальных домогательствах Харви Вайнштейна: "Многие годы он был моим чудовищем"