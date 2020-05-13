Хелена Бонем Картер рассказала о домогательствах Харви Вайнштейна: "В нем не было никакого сострадания"
68-летний экс-продюсер Харви Вайнштейн отбывает 23-летний тюремный срок (в марте текущего года суд счел доказанными два эпизода громкого дела), а его имя продолжает появляться в прессе. Многие актрисы, работавшие с ним, делились в СМИ неприятными воспоминаниями о нем, к их числу решила примкнуть и 53-летняя Хелена Бонем Картер. В недавнем интервью она поделилась своим рассказом.
В подкасте Speaking on Louis Theroux's Grounded она вспомнила, как ответила отказом Вайнштейну на его попытки флиртовать с ней.
Она вспомнила, как Вайнштейн однажды якобы попытался сделать ей массаж шеи, но Хелена оттолкнула его и отошла в сторону. Актриса говорила, что не чувствовала себя зависимой от влиятельного продюсера.У меня уже была карьера. Мне предлагали работу и другие люди. Я не полагалась на него,— говорила она о Вайнштейне.