Идрис Эльба записал песню о душевном здоровье

Лидия Мартынова

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанк

МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Американский актер Идрис Эльба принял участие в записи новой песни “Kings” певца и автора текстов Kosine, сообщает NME.

Эльба в треке произносит небольшую речь.

объяснил в своем посте в инстаграме: "Эта песня о душевном равновесии и духовном росте. Нам нужно держаться подальше от теорий заговора, потому что они порождены страхом и незнанием, двумя факторами, которые подрывают наше ментальное здоровье".

Kosine заявил, что: "Как музыкант я пытаюсь обеспечить аудио лечение, чтобы улучшить психическое состояние общества".

Часть вырученных средств пойдет фонду MusiCares’ COVID-19.

В марте стало известно, что Идрис Эльба заразился коронавирусом. Он уже выздоровел.