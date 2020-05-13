Идрис Эльба записал песню о душевном здоровье
Сегодня, 05:49 Лидия Мартынова
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МОСКВА, 13 мая – РИА Новости. Американский актер Идрис Эльба принял участие в записи новой песни “Kings” певца и автора текстов Kosine, сообщает NME.
Эльба в треке произносит небольшую речь.
объяснил в своем посте в инстаграме: "Эта песня о душевном равновесии и духовном росте. Нам нужно держаться подальше от теорий заговора, потому что они порождены страхом и незнанием, двумя факторами, которые подрывают наше ментальное здоровье".
Kosine заявил, что: "Как музыкант я пытаюсь обеспечить аудио лечение, чтобы улучшить психическое состояние общества".
Часть вырученных средств пойдет фонду MusiCares’ COVID-19.
В марте стало известно, что Идрис Эльба заразился коронавирусом. Он уже выздоровел.
По материалам: ria.ru