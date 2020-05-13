Индийский разрыв: битва с коронавирусом успешна от штата к штату

Влада Некрасова

В январе этого года Керала стала первым индийским штатом, сообщившим о случае заражения коронавирусом Covid-19 на своей территории. Теперь, четыре месяца спустя, власти этого штата на юго-западе Индии сообщают, что им удалось выйти в состояние «плато» и сгладить кривую эпидемии.

Хотя с конца марта в Индии был установлен строгий режим общенационального карантина, число случаев заболевания продолжало неуклонно расти — в стране с населением 1,3 миллиарда человек к настоящему времени зарегистрировано более 74 000 случаев инфицирования, в том числе более 2400 летальных исходов, передаёт CNN.

Огромная по своим территориальным размерам и численности населения страна демонстрирует столь же внушительный разброс показателей эпидемии от региона к региону. Хотя население штата Керала составляет около 36 миллионов человек (почти столько же, сколько проживает во всей Канаде), местные власти к сегодняшнему дню сообщили только о 519 случаях заражения и четырёх летальных исходах среди пациентов с диагнозом Covid-19.

Для сравнения, в штате Махараштра, расположенном в центральной части южноазиатского гиганта, который стал наиболее пострадавшим в эпидемиологическом плане индийским регионом, зарегистрировано более 23 000 случаев инфицирования и не менее 860 смертей.

Эксперты говорят, что частью успеха Кералы являются быстрые действия местных властей и извлечение уроков из прошлых вспышек эпидемий.

Как сообщало ИА Newstes, правительство Индии продлило 1 мая общенациональный карантинный режим ещё на две недели — до 17 мая. Вместе с тем власти второй по численности населения страны мира объявили о ряде исключений для определённых областей местной экономики. Большинство поездок воздушным, железнодорожным, межгосударственным автомобильным транспортом, а также на метро запрещены. Все школы и колледжи страны остаются закрытыми вместе с театрами, торговыми центрами и местами отправления культа. Правительство ослабило большинство ограничений в штатах (провинциях), которые власти называют «зелёными» зонами. Это территории, откуда в предыдущие три недели не поступало сообщений о новых случаях заражения Covid-19. Классификация районов по «красным», «оранжевым» или «зелёным» зонам оценивается каждую неделю. В «оранжевых» зонах разрешено ограниченное движение людей и транспортных средств. В «красных» зонах сохраняется жёсткий карантин. Во всех зонах разрешена промышленная деятельность, связанная с производством основных товаров, таких как фармацевтические препараты, медицинское оборудование, строительные работы, работа продуктовых магазинов и сельскохозяйственная деятельность.