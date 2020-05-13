Инфекционист заявил о хорошем признаке в эпидемии коронавируса в России

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Хороший признак борьбы с эпидемией коронавируса в России — большая доля выписавшихся из больниц пациентов. Об этом в интервью НСН заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

По его словам, этот показатель иногда превышает число госпитализированных, что дает надежду на нормализацию ситуации. «По сути дела, пика здесь нет, есть только верхушка холма, и вроде бы мы сейчас к ней приближаемся», — отметил специалист.

Малышев также добавил, что основным путем распространения вируса остается передача от человека к человеку. «Сейчас, как вы видите, стало меньше публикаций о том, что на поверхностях он [SARS-CoV-2] долго сохраняется. А основное — это тесный контакт с больным человеком. То есть передается при непосредственном контакте», — заключил инфекционист.

В конце апреля Малышев заявил, что развитие и спад эпидемии коронавируса в России происходит более плавно, чем в Европе. По его прогнозам, снижение заболеваемости среди россиян будет мягче и не такими скачками, как в западных странах, «где пики, а потом резкий наступил кризис, резкое снижение».

По состоянию на 13 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.