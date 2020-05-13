Инсайдер рассказал о сильном похудении Адель: "Она невероятно стесняется своей новой внешности"

Вадим Карасев

Новый облик 32-летней Адель оказался для нее поводом как для радости, так и для смущения. Возможно, по этой причине она после сильного похудения не так часто публикует свои фотографии в соцсети. Как только в ее инстаграме появился редкий снимок по случаю дня рождения, певицу атаковали поклонники, коллеги и журналисты — каждый захотел прокомментировать ее постройневшую фигуру.Адель от такого внимания неловко. Она считает, что сейчас выглядит лучше, чем когда-либо, но все еще невероятно стесняется своей новой внешности. Иногда ей с трудом верится, что она выглядит так хорошо, как о ней говорят. Собственное отражение в зеркале шокирует ее. Правда, ей нравится покупать много новой одежды. Она с удовольствием примеряет все подряд: от мини-платьев до нарядов в пол для выхода на красную ковровую дорожку. Она уже потратила тысячи долларов на новый гардероб, словно наверстывая упущенное,— рассказал инсайдер о переменах в жизни певицы.





Адель сейчас





... и в 2016 годуВ 2012 году Адель стала артистом года по версии Billboard и вместе с этим звездой бодипозитива: она говорила в интервью, что не собирается худеть. Однако в 2016 стало заметно, что все же теряет килограммы. А прошлый год полностью изменил ее внешность. Газета The Sun сообщила, что Адель занимается пилатесом под руководством жены Робби Уильямса Айды Филд. Также сообщалось, что постройневшая фигура певицы — результат регулярных тренировок в спортзале и диеты.





Адель с друзьями

Предположительно, Адель придерживалась системы питания сиртфуд (Sirtfood Diet), описанной Эйданом Гоггинсом и Гленом Маттеном в их книге. Тренер Камила Гудис, работавшая с Адель, предположила, что к резкому похудению привели перемены в питании: отказ от обработанных продуктов и выбор в пользу цельного растительного питания. При этом некоторые диетологи предупреждают, что в длительной перспективе особенно важно следить, чтобы не было недостатка калорий. Одно дело, когда у вас есть краткосрочная цель — похудеть к свадьбе или какому-то другому празднику. Другое дело — долгосрочная перспектива. Если не учитывать это, организм будет подавать сигналы о том, что энергии у него становится меньше, может появиться раздражительность и спутанность мыслей,— сказал диетолог Дейл Пиннок.







