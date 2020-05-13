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Instagram удалил аккаунт Кадырова

Instagram удалил аккаунт КадыроваФото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадыров в Instagram заблокировали. Представитель компании Facebook, которой принадлежит эта социальная сеть, сообщил РИА Новости, что страница главы Чечни была удалена из-за санкций в его отношении.

Комментируя блокировку Кадырова в Instagram, собеседник агентства отметил, что они действуют в рамках законодательства США. «В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами», — добавил представитель Facebook.

Страница @za_kadyrova_95eng, которую российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов упоминал в одной из своих публикаций как принадлежащую Кадырову, в данный момент недоступна.

В декабре 2017 года страницы Кадырова в Instagram и Facebook были заблокированы из-за санкций, введенных против него правительством США.

Спустя 11 месяцев аккаунт главы Чечни ненадолго был разблокирован. Свою первую публикацию после этого он посвятил пистолету. Позже представитель Instagram назвал временное восстановление страницы Кадырова ошибкой, и его профиль снова заблокировали.

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По материалам: lenta.ru

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