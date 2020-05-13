Иран обвинили в терроре во время пандемии коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в разжигании террора во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом он заявил во время выступления в Иерусалиме, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что кампания США по сокращению возможностей иранского режима «приносит плоды». Помпео заявил, что несмотря на это Тегеран продолжает выступать агрессором. «Даже во время пандемии Иран использует ресурсы режима аятолл для разжигания террора по всему миру. И это происходит в момент, когда иранский народ испытывает огромные страдания», — сказал госсекретарь.

Он добавил, что Израиль — хороший партнер, который делится информацией, в отличие от другой страны, которая пытается спрятать ее. Вероятно, Помпео намекает на Китай, который неоднократно обвинял в сокрытии данных о коронавирусе.

3 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне имеются данные, указывающие на то, что новый коронавирус начал распространяться из лаборатории китайского города Ухань. Однако затем он добавил, что знаком с заявлениями ученых о природном происхождении вируса, основанными на анализе ДНК, и в их точности он не сомневается. После этого он воздержался от ответа на вопрос, было ли распространение инфекции намеренным или связано с неким инцидентом.