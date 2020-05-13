Источник рассказал детали визита Козака в Берлин

Лидия Мартынова

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл сегодня с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Да, действительно Дмитрий Козак прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы. Визит двусторонний, рабочий. Сегодня он вернется обратно", - сказал собеседник агентства.