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Источник рассказал детали визита Козака в Берлин

Источник рассказал детали визита Козака в Берлин
Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл сегодня с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель, сообщил РИА Новости информированный источник.

"Да, действительно Дмитрий Козак прибыл в Берлин по приглашению германской стороны для того, чтобы обсудить проблематику урегулирования на юго-востоке Украины и, возможно, какие-то другие вопросы. Визит двусторонний, рабочий. Сегодня он вернется обратно", - сказал собеседник агентства.

# В мире
По материалам: ria.ru

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