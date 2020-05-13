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Известные россияне осудили атаки на сайт "Бессмертного полка"

Известные россияне осудили атаки на сайт "Бессмертного полка"

Интернет-ресурсы проекта "Бессмертный полк" во время празднования Дня Победы подверглись атакам хакеров и провокаторов. Первые попытались нарушить работоспособность онлайн-платформы движения, а вторые с разных IP-адресов отправляли фейковые анкеты со снимками нацистов. Атаки на "Бессмертный полк" в столь важный для российского народа день были успешно отражены, но организаторы все же пообещали направить данные о злоумышленниках в Следственный комитет РФ. 

Попытки злоумышленников возмутили российскую общественность. Политики, телеведущие и даже врачи осудили попытки оскорбить память тех, кто отдал жизнь для победы в Великой Отечественной войне.

"Есть люди, которым это доставляет радость, они моральные садисты. Физическое насилие применить не могут, но морально издеваются над пожилыми, над памятью, над теми, кто выставил туда фотографии своих родственников, погибших", - прокомментировал действия злоумышленников в беседе с ТАСС лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По его мнению, такие действия исходили, "скорее всего, с Украины". "Им надо зарабатывать и какие-нибудь американские центры им за это с удовольствием заплатят, да и из некоторых стран Европы... Сегодня вот замахиваются на самое святое, потому что весь мир празднует эту победу над нацизмом, поэтому надо подпортить, потому что все прекрасно знают, что благодаря Советской армии был достигнут разгром немецких нацистов", - сказал политик. Он также призвал правоохранительные органы "моментально находить и привлекать к уголовной ответственности" подобных провокаторов.

Телеведущий, главврач 71 городской клинической больницы города Москвы Александр Мясников тоже высказался по поводу происшествия. Он напомнил, что Победа в Великой Отечественной Войне и память о героях - абсолютно святые понятия для каждого жителя не только России, но и всего бывшего СССР. Бессмертный полк - истинно народное движение, подчеркнул доктор.

"Когда я услышал про то, что в онлайн-шествие Бессмертного полка некие подонки пытались разместить портреты фашистов - я просто опешил от такого цинизма!....Пусть ответят за свой поступок тем, что посмотрят в глаза тем, кого предали! А потом пойдут в тюрьму. Где, предателей тоже не жалуют, - отметил Мясников в своем телеграм-канале.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался в отношении провокатором не менее резко.

"Хотел бы я посмотреть на смельчаков, которые портреты нацистов осмелились бы принести на реальное шествие!! А в инете смелым идиотам хорошо!!!! Найти гадов и обезвредить!!!!", - поделился своим мнением Губерниев в своем телеграм-канале.

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По материалам: uposters.ru

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