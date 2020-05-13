Экологи призвали использовать многоразовые перчатки при пандемии коронавируса

Лидия Мартынова

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать

Для профилактики распространения коронавируса, экологи призывают использовать многоразовые перчатки — одноразовые аналоги невозможно переработать. Об этом сообщает РИА «Новости».

Опрошенные информагентством эксперты призвали одноразовые перчатки заменить на многоразовые и после каждого использования обрабатывать антисептиком или мыть их теплой водой с мылом.

«Перчатки есть нескольких видов: полиэтилен, латекс, ПВХ, нитрил. В теории латекс (натуральный каучук) и нитрил (синтетический каучук) могут за два-три года разложиться в окружающей среде. Полиэтилен и ПВХ раскрошится на микропластик, а ПВХ еще и даст образование токсичных соединений при сжигании и, вероятно, добавит пластификаторов в кожу при эксплуатации. А так как все перчатки не маркированы и красятся в разный цвет — то разделить их по материалам, накопить и переработать скорее всего не получится», — рассказал эксперт Greenpeace Алексей Киселев.

В отличии от ПЭТ-бутылки или стекла, перчатки могли быть на руках бессимптомного больного и стали медотходом категории «Б». По его словам, пока не отменен режим повышенной готовности, во всех местах, где обязательно ношение перчаток, необходимо собирать их раздельно и передавать в систему обращения с медотходами.

Другие опрошенные эксперты также поддерживают мнение представителя Greenpeace и подтверждают, что на данный момент в России нет системы сбора и переработки одноразовых перчаток — они скорее всего отправятся на полигон или будут сожжены.

С 12 мая в Московском регионе начал действовать масочный режим. Ношение маски и перчаток становится обязательным для поездок в общественном транспорте, а также при посещении магазинов и работы. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки.