Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих

Влада Некрасова

Бывшая сотрудница Центра молодежных инициатив в городе Энгельсе Саратовской области Лидия Бузовчук словами о том, что "рожающим все должны и обязаны", продемонстрировала непрофессионализм. Об этом заявил политолог Александр Пантелеев, пишет газета "Коммерсант".

Ранее в одном из сообществ во "ВКонтакте" Бузовчук опубликовала пост о выплатах семьям с детьми на фоне кризиса из-за коронавируса, которые предложил Владимир Путин. Женщина под псевдонимом "Лидия Прозорова" написала комментарий: "Раньше никогда ни денег за рождение детей не давали, никаких маткапиталов, и жили как-то, не скулили, а сейчас рожающим все должны и обязаны, и чем больше дают, тем больше хочется!". По ее мнению, помощь следовало бы оказать пенсионерам.





"Чиновница, написавшая такой комментарий — просто не профессиональный человек, профессиональный чиновник никогда бы такого не сделал", — считает Пантелеев.

По его мнению, решение уволить Бузовчук после этого высказывания отражает желание местной власти повысить уровень доверия к себе, показать, что они заботятся о гражданах и пресекают такое отношение.

Ранее в пресс-службе администрации Энгельсского муниципального района сообщили, что по итогам проверки Бузовчук отстранили от должности.