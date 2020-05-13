Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет

Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет
РИА Новости. При оплате покупок через интернет существует риск остаться без товара и без денег на карте, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Чтобы избежать этого, лучше всего на компьютере или мобильном телефоне поставить хороший антивирус, который нужно периодически обновлять. Он может остановить от перехода на подозрительный сайт. Перед покупкой стоит прочитать отзывы о товаре и продавце на сторонних сайтах, могут выясниться неприятные подробности относительно качества продукции и сроков доставки", — добавляет эксперт.​

# Экономика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Дэвид Бекхэм стремительно лысеет
Дэвид Бекхэм стремительно лысеет
Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет
Эксперт рассказал, в чем опасность оплаты покупок через интернет
Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии
Джейк Джилленхол спел о любви в условиях глобальной пандемии
Сотрудникам Twitter разрешат всегда работать на удаленке
Сотрудникам Twitter разрешат всегда работать на удаленке
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Эксперт оценил слова саратовской чиновницы о "скулящих" рожающих
Инфекционист заявил о хорошем признаке в эпидемии коронавируса в России
Инфекционист заявил о хорошем признаке в эпидемии коронавируса в
Россиянам помогли с долгами на сотни миллиардов рублей
Россиянам помогли с долгами на сотни миллиардов рублей
Минкомсвязь запустило сервис для заявок по выплатам на детей
Минкомсвязь запустило сервис для заявок по выплатам на детей
Певица Тося Чайкина показала следы избиения Ассаи
Певица Тося Чайкина показала следы избиения Ассаи
В России число больных коронавирусом военнослужащих превысило 1700 человек
В России число больных коронавирусом военнослужащих превысило 1700
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Президент Афганистана приказал силовикам атаковать террористов
Президент Афганистана приказал силовикам атаковать террористов

Топ на сегодня

Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
Признать "мебелью-убийцей". В США подали коллективный иск против IKEA
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться на коронавирус
В Подмосковье строителям придётся еженедельно тестироваться
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов войны»
Цветы на могиле гитлеровцев 9 Мая — «лыко в строку пересмотра итогов
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Подписан договор о строительстве границы на юго-востоке Эстонии
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах коронавируса в России
Госдума отреагировала на статью Financial Times о жертвах

Еще по теме

Найти магазины автотоваров в интернете или реальности
Роспотребнадзор предложил ужесточить обязанности интернет-агрегаторов
Покупки в интернет-магазинах США
Роспотребнадзор дал рекомендации по безопасным онлайн-покупкам в условиях пандемии